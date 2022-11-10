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中国精品图书亮相印度尼西亚国际书展

2022年11月10日08:44 | 来源：人民日报客户端
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印度尼西亚国际书展9日在雅加达会展中心开幕，一批当代中国优秀图书亮相“阅读中国”展区。其中，《习近平谈治国理政》《习近平总书记教育重要论述讲义》等优秀图书，深入介绍习近平新时代中国特色社会主义思想，是本次中国展区的最大亮点，获得海外读者广泛关注。

“阅读中国”展区屏幕重点播放《习近平谈治国理政》第四卷英文版宣传片，人民日报数字传播公司参与制作的《习近平讲故事》英文版动画微视频、《遇见中国》英文版微纪录片，以及商务印书馆“微观中国”系列视频，展示美丽中国、幸福中国、奋进中国。

本次书展为期5天，中国科技资料进出口总公司精心挑选中、英、印尼语版中国出版物参展。其中包括主题图书、中国传统文化和历史、人文社科、语言学习、中医药、少儿读物等，均为符合印尼当地市场需求和适合重点版权输出的图书品种，更好地帮助印度尼西亚等东南亚国家读者了解当代中国，向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。

书展期间，中国科技资料进出口总公司还将联合北京开卷信息技术有限公司发布2022年上半年图书零售市场渠道盘点，向印尼以及东南亚出版商和读者介绍2022年上半年中国整体图书零售市场的变化。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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