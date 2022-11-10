11月9日，在印度尼西亚西爪哇省万隆市，一列高铁动车组正在雅万高铁试验段进行热滑试验（无人机照片）。新华社发（焦宏涛摄）

新华社雅加达11月9日电（记者余谦梁 汪奥娜）雅万高铁试验段接触网热滑试验9日成功进行，实验中全面检测了试验段牵引供电系统各项功能。据中方施工联合体介绍，相关指标参数表现良好，完全符合设计要求，这为下一步动态检测创造了条件。

接触网热滑试验是指在铁路接触网带电的情况下，通过试验列车受电弓的滑行，精确检测接触网与受电弓的弓网关系，检测受流网压等参数，确保高铁供电设备达到联调联试条件。承担此次热滑试验任务的是9月1日运抵印度尼西亚的雅万高铁动车组，这也是该动车组首次在雅万高铁线路上亮相。

11月9日，在印度尼西亚西爪哇省万隆市，一列高铁动车组正在雅万高铁试验段进行热滑试验。新华社发（焦宏涛摄）

为保证试验成功，中国国家铁路集团有限公司所属中国铁路国际有限公司牵头中方施工联合体，细化了安全管理、技术支撑、应急处置等措施，以确保达到预期目标。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，是“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目，最高设计时速350公里。项目建成后，雅加达到万隆的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，将极大改善当地交通状况、带动沿线产业开发，对助力印尼经济和社会发展具有重要意义。

11月9日，在印度尼西亚西爪哇省万隆市，一列高铁动车组正在雅万高铁试验段进行热滑试验（无人机照片）。新华社发（李培养摄）

11月9日，在印度尼西亚西爪哇省万隆市，一列高铁动车组正在雅万高铁试验段进行热滑试验。新华社发（焦宏涛摄）

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