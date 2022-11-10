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法国宣布正式结束在非洲萨赫勒地区的“新月形沙丘”行动

2022年11月10日08:32 | 来源：新华网
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新华社巴黎11月9日电（记者唐霁）法国总统马克龙9日在法国南部城市土伦宣布，法国正式结束自2014年起在非洲萨赫勒地区开展的“新月形沙丘”行动。

马克龙当天在土伦港的军舰上介绍法国新国家战略时说，法国在非洲的战略需要改变，由远征军模式向在高风险地区集中投放军事力量的模式转变。法国将在和非洲盟国协商的基础上，在6个月内确定新的非洲战略。

马克龙今年2月宣布开始从马里撤出法国参与反恐行动的军事力量。8月中旬，法国军方宣布法国军队已全部从马里撤出。目前，仍有大约3000名法国士兵部署在尼日尔、乍得和布基纳法索。

法国媒体分析指出，马克龙这一决定和法国与马里两国关系紧张有关。今年1月，马里过渡政府曾谴责法国时任外长勒德里昂发表不友好言论，要求法国驻马里大使72小时内离境。法国外交部随即表示，作为回应，法国决定召回驻马里大使。

法国2014年8月起在萨赫勒地区开展“新月形沙丘”军事行动，派遣数千名士兵与地区国家马里、布基纳法索、乍得、毛里塔尼亚、尼日尔协同打击恐怖组织。2021年6月，马克龙宣布法国将大幅减少在萨赫勒地区的兵力部署，转而侧重于为当地军队的反恐行动提供支持。马里过渡总理马伊加随后表示，法国单方面宣布重新部署其在萨赫勒地区的军事行动代表着“全面迅速的放弃”。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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