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世界青年科学家峰会欧洲专场在布鲁塞尔举办

2022年11月10日08:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔11月10日电（记者牛瑞飞）11月9日，2022世界青年科学家峰会（简称“青科会”）欧洲专场“中欧青年科学家对话未来”活动在比利时布鲁塞尔举办，该活动由青科会秘书处和中欧创新创业协会联合承办，以“汇聚天下英才，共创美好未来”为主题，并紧紧围绕让更多青年科学家“知道峰会、了解峰会、参加峰会”的初衷展开对话。

中国驻比利时大使馆公使衔参赞吴刚，中国科协党组成员兼国际部部长罗晖，欧洲议会对华关系代表团前主席乔·莱恩、比利时皇家医学科学院院士、比利时鲁汶大学教授皮特·赫尔德万，比利时皇家科学院院士、根特大学中国平台主任卢克·达尔维、中欧创新创业协会会长宋志伟，管理学教授、“隐形冠军”之父赫尔曼·西蒙等嘉宾莅会。出席青科会欧洲专场线下会议的还有自17个国家的其他政府官员、顶尖学者、企业家、国际机构和大学代表、旅比旅欧华人专业人士代表等约150余人。

世界青年科学家峰会是由中国科协、浙江省人民政府联合发起、共同主办的，面向全球青年高层次人才的峰会，自2019年开始已经在浙江省温州市成功连续举办三届，累计邀请了2600余名青年科学家代表参会，与30余位诺贝尔奖、图灵奖、沃尔夫奖获得者及300余位国内外院士深度分享科研感悟。

今年第一次专设的青科会欧洲专场，也是青科会走出国门，走向世界的有益尝试。欧洲专场由峰会秘书处会同中欧创新创业协会联合30家国际科技组织和海外知名大学合作举办，共开展一场开幕式暨主论坛、三场学术分论坛、三场圆桌对话等相关议程，45名重量级报告人倾情参与中欧对话，分享科技成果。

欧洲议会对华关系代表团前主席乔·莱恩表示，青年并不只是身体的定义，比如年龄，更重要的是心智上的年轻。“只要我们能够永葆旺盛的创造力，特别是科技创新能力，我们就是青年科学家，哪怕他已经年届八十。”他认为，要让全球的科学家，全世界的各个国家在全球化的科技合作中分享成果，共同进步。

此外，青科会欧洲专场会议组委会还发出了《联合行动倡议》。

(责编：刘叶婷、常红)

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