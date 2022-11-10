人民网里约热内卢11月9日电 （记者吴杰）中资企业的约120个就业岗位，吸引了近700名巴西应聘者，应聘者和用人单位都表示希望增加招聘场次。这是近日在巴西圣保罗州立大学孔子学院的一场人才招聘会的情景。

中国已连续13年成为巴西最大的贸易伙伴，也是巴西最大的投资来源国。近年来，越来越多的中资企业进入巴西市场，对当地具有专业技能、多语言等复合型人才需求也与日俱增。

这场招聘会是由巴西中资企业协会、巴西圣保罗州立大学孔子学院、祎思集团联合举办的。中国能建、中广核、洛阳钼业、中粮、中铁十局、山东电建、海通银行、海康威视、工商银行、极兔物流等十六家中资企业提供了约120个工作岗位，涉及行政、翻译、市场、财务、销售、法律、技术等多个领域。

应聘者经过了举办单位的初步筛选，汇集了当地优秀人才，其中不乏熟练掌握中、葡、英多种语言的业界优秀人才，展现出良好的个人品质和职业素养。

曾在巴西圣保罗州立大学孔子学院学习汉语的赫弗顿·萨比诺·席尔瓦表示，最初学习中文是因为好奇和兴趣，之后发现，学习中文还可以为自己的未来创造无限可能。这次招聘会让他对在巴西的中国企业有了更深入的了解，他也进一步明确了自己今后事业发展的方向。

云集于此的巴西应聘者有的欢喜而归，也有不少应聘者表达了仍有招聘机会的愿望。有用人需求的中资企业代表也表示，人员本土化是公司的发展战略目标之一，近些年业务增长很快，专业人才仍存在较大缺口。希望扩大招聘会规模，吸引更多当地优秀人才。

来自中国湖北大学的巴西圣保罗州立大学孔子学院中方院长叶丹说，孔子学院一直积极助推中巴两国之间文化交流和经贸往来，致力于将汉语教学、文化推广与服务巴西社会经济建设及发展有机结合，愿意为深耕巴西的中资企业提供优秀的人力资源，也为当地民众提供更多的就业机会。

应中资企业和应聘者的要求，第二场招聘会将于2022年12月举办，计划提供更多的就业岗位，为当地社会造福。

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