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阿根廷举行人民币清算行服务正式启动仪式

2022年11月10日08:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布宜诺斯艾利斯11月9日电 （记者姚明峰）当地时间11月8日晚，阿根廷人民币清算行服务启动仪式在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行。人民币清算行服务启动之后，中阿两国企业和金融机构可以直接使用人民币进行跨境交易，促进两国贸易和投资便利化。

中国驻阿根廷大使邹肖力在致辞中表示，中阿多次签署本币互换协议，人民币成为阿根廷重要的外汇储备，为助力阿根廷维护经济金融稳定，促进两国经贸关系发展提供有力的支撑。中方愿同阿方一道，积极落实两国联合声明，密切本币互换合作，鼓励在贸易和投资中更多地使用本币结算，为推动本币结算创造良好的政策环境，支持在阿人民币清算行发挥更大作用，为促进双边贸易和投资合作注入新的动力。

阿根廷央行行长佩斯塞表示，人民币清算行服务的启动对阿根廷经济发展非常重要。此举能让中阿之间的贸易和投资不必通过第三种货币，实现更加便利和高效的操作，阿根廷央行对此十分满意。相信人民币清算行机制的建立将给来阿根廷投资的中国企业更多信心，对阿根廷经济发展带来更多好处。

(责编：刘叶婷、常红)

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