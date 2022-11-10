杨 迅

最近，德国企业贺利氏进博会项目协调人陈立斌格外忙碌。每天清晨，叫醒他的不是闹钟，而是微信群里纷至沓来的信息。他总是习惯先打开“进博邻居群”，浏览里面的信息，答疑解惑，帮助转发分享内容。200多人的微信群里，每天讨论着有关进博会的各种话题，传递出进博会的活力和生机。

“进博邻居群”缘起于2018年的首届进博会。初来乍到，陈立斌和技术装备展区的几家外企负责人建了一个微信群，在里面交流沟通，互帮互助。谁家的展台精美大气，谁家的展品富有特色，谁家的活动生动有趣……这些都是群里经常讨论的话题。几年来，“进博邻居群”不断扩大，从最初的几家公司，扩大到如今近200家；从最初的机械装备领域，延伸到医药、汽车等多个领域，人气越来越旺。

“进博邻居群”不仅交流分享经验，还促成了许多实实在在的合作。去年进博会期间，贺利氏举办集成电路材料创新论坛，通过微信群的牵线搭桥，“群友”德国罗兰贝格公司派出代表参加；“群友”埃森哲公司举办“云上进博会”公益项目，帮助农村孩子线上参观进博会，大家纷纷响应，活动顺利举行。活跃的微信群，体现了进博会的吸引力。

本届进博会期间，“进博邻居群”举办多场线上论坛，讨论如何运用先进科技，促进产学研紧密结合，在冶金、汽车、光伏、半导体、通信等多个领域推动低碳化进程，探索更加可持续的发展路径。

不断扩大的“进博邻居群”，是进博会影响力持续提升的缩影。各方共赴“东方之约”，看中的是中国市场的巨大潜力。有的公司现场签下亿元大单，有的公司结识中国合作伙伴，有的公司打开产品销路……与此同时，一大批先进的国外商品和技术，通过进博会走进中国市场，助力中国产业升级。

进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。各国企业积极参与进博会，与进博会共成长，“进博邻居”一定会越聚越亲。

《 人民日报 》（ 2022年11月10日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)