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展现中国扩大开放的坚定决心（国际论坛）

阿莫拉·舒马赫
2022年11月10日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　自参加进博会以来，秘鲁中小企业接到的中国订单明显增多。秘鲁同中国虽然远隔重洋，但互利合作水平正不断提高

　　

　　在第五届中国国际进口博览会上，各国企业共聚一堂，共商合作。进博会是中国同世界分享发展机遇的重要平台，有利于推动贸易和投资自由化便利化，有利于推动经济全球化不断向前。

　　秘鲁政府和商界十分重视进博会，秘鲁出口和旅游促进委员会积极协调秘鲁企业赴华参展。几年来，秘鲁企业进驻进博会食品及农产品、消费品等展区，吸引了大量关注，收获了重要合作机遇。

　　2019年，秘鲁作为主宾国参加了第二届进博会，派出了由30家秘鲁企业、70名企业家代表组成的大规模访华团。当时，秘鲁国家馆“秘鲁之家”展示了富有特色的商业和文化创意，还特别放置了一棵装饰有安第斯特色文化饰品的“树”，展示了羊驼毛织品、藜麦、印加果等秘鲁特产，邀请参观者品尝具有秘鲁特色的皮斯科酒和咖啡。

　　中华文明拥有数千年灿烂历史，秘鲁有源远流长的安第斯文明，两大文明加强交流互鉴，不仅能促进双方人民相互了解，还能结出丰硕的合作成果。进博会是各国企业进入中国市场的重要平台。通过进博会，秘鲁生产商和服务提供商向中国广大消费者介绍其创新产品，并根据市场反馈对产品和服务进行优化。许多秘鲁企业积极运用线上展示技术，向中国市场推广其产品和服务。自参加进博会以来，秘鲁中小企业接到的中国订单明显增多。秘鲁同中国虽然远隔重洋，但互利合作水平正不断提高。在发展数字经济、电子商务、绿色环保产业等方面，秘鲁与中国进一步加强合作的潜力很大。

　　开放是当代中国的鲜明标识。中国连续举办五届进博会，展现了扩大开放的坚定决心，有助于世界各国加强经济文化交流与合作，共同构建开放型世界经济，共同开创更美好的未来。

　　（作者为秘鲁出口和旅游促进委员会执行总裁）


　　《 人民日报 》（ 2022年11月10日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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