黄晗奕

据拉美社报道，委内瑞拉总统马杜罗和哥伦比亚总统佩特罗近日在委首都加拉加斯会晤，双方表示将致力于进一步深化双边关系和推动拉美地区一体化。这是自2019年以来两国元首首次会晤。专家分析指出，此次会晤是拉美左翼政权联合图强的重要表现，美国继续推行西半球战略可能受挫。

哥委关系回暖

会晤期间，佩特罗表示：“哥伦比亚和委内瑞拉的分道扬镳是反自然、反历史的，发生在一个不恰当的时机。两国分离无异于一种自杀式冒险行为。我们将在一条艰难的道路上重新迈出脚步。”

哥委关系一度恶化，源自美国干涉主义的影响。2018年，为迫使委内瑞拉马杜罗政府下台，美国政府拒绝承认马杜罗在当年大选中赢得连任，施压哥伦比亚等多个拉美国家跟随美国，支持自封“临时总统”的委内瑞拉反对派人士胡安·瓜伊多，甚至策划从哥伦比亚边境入侵委内瑞拉。2019年2月，委内瑞拉与哥伦比亚断交。

今年8月，佩特罗成为哥伦比亚历史上第一位左翼总统，改变了上届政府反对马杜罗政府的立场，双边关系迅速回暖。8月29日，由佩特罗任命的驻委大使向马杜罗递交国书，两国外交关系恢复。9月26日，两国边境重新开放并恢复航班往来。

据拉美社报道，马杜罗在会晤后对媒体表示，双方一致同意在贸易、经济、边境安全、打击贩毒以及加强两国外交关系等方面展开合作。

多国左翼执政

“哥委两国首脑会晤中的核心关切之一是解决移民问题。”中国社科院拉丁美洲研究所研究员杨建民在接受本报采访时分析，2018年起，右翼执政时期的哥伦比亚和地区右翼国家追随美国，制裁由左翼执政的委内瑞拉，导致委内瑞拉经济陷入困境，大量移民逃至哥伦比亚。由此产生的400万委内瑞拉移民，让哥伦比亚难承其重，必须同委方协商解决。

西班牙《世界报》报道称，佩特罗与马杜罗的会晤，印证了由巴西前总统卢拉领导的拉美“向左转”新时代已经开始。《纽约时报》报道称，在经历多年右倾之后，拉美地区正迅速“向左转”，始于2018年洛佩斯当选墨西哥总统，并在巴西劳工党候选人、前总统卢拉刚刚胜选中达到高潮。

杨建民认为，拉美集体“左转”表现为地区主要国家都由左翼执政，哥委元首会晤是拉美左翼政权联合图强的重要表现。此外，卢拉即将执政的巴西，在拉美地区经济体量最大、影响力最强，但能否形成地区左翼的领导力量有待观察。

干涉主义受挫

“美国制裁委内瑞拉和古巴等国家、排斥其他大国与拉美国家开展合作的外交政策遭到拉美国家的普遍反对。美国传统盟友哥伦比亚出现左翼执政，并与委内瑞拉改善关系，这将影响美国继续推进西半球战略。”杨建民分析，推动拉美一体化是地区左翼团结自主的基本策略，“用一个声音说话”也是拉美左翼表达利益诉求和立场的重要方式。目前，拉美左翼已经占据政治格局中的主导地位，势必加强拉共体等区域一体化组织的作用。

半岛电视台报道称，如果拉美国家继续在左翼统治下，随着时间的推移，他们将倾向于采取更加独立的行动，这为他们重新定义与美国和其他国际大国、特别是中国的双边关系开辟了道路。作为回报，美国将加强其目前与该地区国家的经济和安全伙伴关系，或者通过制裁进行经济胁迫。

分析人士指出，委内瑞拉和哥伦比亚在断交多年后重新走近，不仅显示出美国干涉拉美国家、分裂拉美地区计划的失败，也表明美国维持霸权的能力正在不断减弱。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)