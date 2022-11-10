□ 李嘉宝

据美国《政治报》报道，在日前比利时布鲁塞尔举行的一场闭门会议期间，美国官员告诉北约欧洲盟友，美方将加速向欧洲多座北约基地部署“升级版”核弹B61—12。这种战术核弹原定明年春季交付，如今提前到今年12月运抵。对此，美国国防部拒绝透露细节，称相关行动“没有加速”且“与当前乌克兰局势无关”，但也承认“用B61—12替换旧版本是美国核武库长期计划和现代化努力的一部分”。

B61—12型核弹是美国B61系列战术核弹的最新型号，也是未来美军战术核打击体系的核心武器之一。无论美方如何闪烁其词，其意欲升级欧洲核武库已是“司马昭之心”。据英国《卫报》报道，拜登政府此前提交给美国国会的2023财年国防预算文件显示，美国计划投入3.84亿美元，对位于英国、比利时、德国、意大利、荷兰和土耳其等6个北约成员国的核弹存储设施进行升级改造，使其具备部署B61—12型核弹的能力。

在地缘冲突持续的当下，美国在欧洲加速部署新型战术核武器，会带来多方面恶劣后果。

一是促使本就胶着的俄乌冲突进一步升级。俄乌冲突是二战后欧洲面临的最大安全危机。美国及北约不顾俄罗斯安全关切，一步步挤压俄安全空间、挑拨俄乌矛盾、制造欧洲分裂，是导致危机爆发的关键原因。然而，在局势紧张、风险迭出的现阶段，美国在所谓“大国竞争”战略驱使下，继续变本加厉，升级在欧洲的武器库，蓄意升级与俄罗斯的核对抗，无疑是给俄乌冲突火上浇油，必然引起俄罗斯的高度警惕。俄驻美大使阿纳托利·安东诺夫近日指出，有核国家承担着防止局势升级的特殊责任，美国应将所有部署在境外的核武器撤回本土。

二是加剧欧洲乃至全球的“核扩散”风险。B61—12型核弹安装全新精确制导尾翼组件和新型制导系统，圆概率误差据称不超过30米。按照设计，该核弹能够由美国和其他北约成员国的战斗机和轰炸机携带。美国“防务新闻”网站报道称，出于支持北约“核共享”政策的考虑，北约部分欧洲成员国计划购买更多F—35战斗机。北约核政策局局长考克斯称，更多批次F—35战斗机的列装，将使北约成员国强化联合作战能力和战术核打击能力。更危险的是，B61—12型核弹携带当量较小的核弹头，使核武器的使用门槛大大降低，导致实战中使用的风险进一步增强。美国在欧洲进行相关部署，将使欧洲“核风险”进一步上升，给欧洲乃至全球战略安全与稳定、国际军控体系都带来严重的消极影响。

以欧洲及全球安全为代价升级在欧洲战术核武器，美国的自私暴露无遗。美国此举一方面强化了在欧洲的核作战能力，进而威慑俄罗斯；另一方面是趁机加强对欧洲的核控制力，打乱欧洲防卫自主进程。说到底，还是根深蒂固的冷战思维和霸权逻辑在作祟。冷战时期，美国就在多个欧洲盟国部署大量核武器。冷战结束后，美国依旧视核武器为维持霸权的趁手武器，加紧推进全球核力量部署，谋求对所谓“竞争对手”的压倒性核优势。美国近日发布的《2022年核态势审议报告》再次明确提出，将把目前部署的核弹升级为更智能、更精确的B61-12核弹，同时将F—35A隐形战斗机作为“双重能力战斗机”使用，并假想与核大国发生冲突的情况，充斥着狭隘又极端的霸权思维。

核战争打不得，更不会有什么赢家。联合国秘书长古特雷斯曾发出警告，人类与核武器毁灭世界之间只隔了“一个误解”或“一个误判”。美国执迷于升级核武库，不仅坑害了欧洲，更是在祸乱世界。

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