中交集团四航院工人正在进行水上勘探作业。人民网记者 李秉新摄

人民网缅甸皎漂11月9日电 （记者李秉新）我国在缅甸重点项目皎漂深水港水上物理探测和路上物理探测都已开始进行。9日记者在海上物理探测现场看到工人们冒着烈日汗流浃背地将一根根探测管打入海底获取海底固体物质样品，然后再将样品送到实验室进行分析研究。

中国交通集团四航院皎漂地勘项目负责人刘方告诉记者，勘探队今年3月就开始了作业，预计要到12月才能结束。尽管皎漂地区交通不便，生活设施也非常简陋，但大家本质高度的使命感和责任感工作积极性仍然很高。勘探队尊重当地风俗传统，较好处理了与当地民众关系，雇佣了不少当地工人，他们边工作边学习说汉语，有的已经能用简单汉语进行沟通。这些当地工人对能够在勘探队工作获得固定收入感到十分满意，跟家人说起这些事也增加了当地民众对勘探工作的理解和支持；勘探工作进行期间，当地渔民在周围海域仍在撒网捕鱼，大家和谐共生互不影响。

中信缅甸公司副总经理马传福表示，地勘工作按照合同规定按照技术规范和安全规范，即将高质量零事故完成地勘工作，为下一步项目建设打下了雄厚技术基础。同时，地勘团队很好地处理了与当地民众的关系，积极履行社会责任，为下一步项目建设奠定了良好的民意基础。希望大家继续发扬艰苦奋斗精神，再接再厉，使我国重点项目开好头起好步。

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