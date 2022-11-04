人民网嘉兴11月4日电 （记者武侠）11月初，“中国有约”国际媒体采访团来到浙江省嘉兴市中心的“老建委驿站”，探寻的“禾城驿，温暖嘉”前世今生，向志愿者学习制做当地的非遗特色食品尺糕。

什么是“老建委驿站”到底？

作为“禾城驿，温暖嘉”系列之一，它是常年免费开放的邵三房艺术馆，馆里收藏的43块古砖来自东晋永和九年。它是一个建筑展，在破旧建筑基础上，把当地历史和世界风尚自然融合，以嘉兴棕子为灵感的几何设计极具特色，一举斩获了两项国际建筑设计大奖。它是一个图书馆，主体空间就是整面墙的书架，阶梯形的阅读区高低错落，甚至考虑到了阅读者休息时观景的角度，现煮的咖啡香气浮动，阅读者流连忘返。它还是一个休憩所，外卖小哥、园林养护、保洁人员等户外劳动者中午在这里歇脚纳凉。它还是志愿者的实践基地，妇联阿姨们的聚会地，学生课余的自习地……

禾城是嘉兴的别称，驿则有着休憩放松的意味。以“老建委驿站”为典型的“禾城驿，温暖嘉”系列驿站，其实就是改造后的公共卫生间，是嘉兴市在公厕改造过程中的创新的便民服务品牌。

2019年，浙江省嘉兴市启动“厕所革命”，他们以“便利化、智慧化、人性化、特色化、规范化”为标准，利用公园、道路、桥下、老旧小楼宇等城市“边角料” 地带，整合各种服务资源，为公共卫生间赋能。经过三年努力，嘉兴市区共完成114座公共卫生间改造，建设“禾城驿·温暖嘉”系列驿站68个。根据社区的不同情况，每个驿站都不尽相同，一站一特色、一站一品牌。

破旧的公厕华丽变身，安装了除臭、空调、无障碍的人性化设施，引入了人流量监测、空气质量检测、厕位引导显示屏，增设人脸识别取纸等智能设备，成为集休闲、文化、生活、教育、服务于一体的百姓会所。

管理人员向“中国有约”国际媒体采访团介绍说，自首个“禾城驿·温暖嘉”驿站建成以来，已累计开展各类活动近560场，“禾城驿，温暖嘉”是近年来嘉兴市中心城市品质提升工作中精心打造的一项重要民生工程，也是嘉兴高质量发展建设共同富裕示范区的重要载体。（视频部分素材由中国日报网提供）