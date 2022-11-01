新华社北京11月1日电（记者冯歆然）外交部发言人赵立坚1日说，近百个国家再次在联合国发出正义声音，表达对中国正当立场的理解和支持，充分说明公道自在人心。

赵立坚在例行记者会上说，当地时间10月31日，在第77届联合国大会第三委员会会议上，古巴代表66个国家作共同发言，指出新疆、香港、西藏事务是中国内政，反对搞人权问题政治化和双重标准，反对以人权为借口干涉中国内政，主张各方应恪守联合国宪章宗旨和原则，尊重各国人民根据国情自主选择发展道路的权利，强调国际社会应加强团结协作，共同促进和保护人权。另有30多个国家以单独发言、联合致函等方式支持中国。

“这是继人权理事会第51届会议后，近百个国家再次在联合国发出正义的声音，表达对中国正当立场的理解和支持。”赵立坚说，“这充分说明公道自在人心，国际社会特别是广大发展中国家反对将人权问题政治化，少数西方国家借涉疆等问题抹黑打压遏制中国的图谋绝不会得逞。”

赵立坚说，联大三委是对话合作的平台，不是分裂对抗的角斗场。少数西方国家大搞人权问题政治化和双重标准的拙劣表演，世人早已看清看腻了。奉劝这些国家放下教师爷的架子，停止借口人权问题搞政治操弄、造谣抹黑和遏制打压。

“他们应该做的，是深刻反省自身存在的严重侵犯人权问题，深刻检讨给他国制造的人权灾难，回到合作对话的正确轨道上来。”赵立坚说。

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