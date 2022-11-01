周蕊、谢希瑶

新华社上海11月1日电（记者周蕊、谢希瑶）记者从1日举行的第五届中国国际进口博览会新闻发布会上了解到，本届进博会共有145个国家、地区和国际组织参展，284家世界500强和行业龙头参加企业商业展。

中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，来自127个国家和地区的企业将亮相第五届进博会企业商业展，66个国家和3个国际组织将亮相国家综合展，数量均超过上届。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国均有企业参展，“一带一路”沿线国家、上合组织参展国数量也较上届增加。同时，尼加拉瓜、吉布提、毛里塔尼亚、科摩罗、莫桑比克、刚果（金）、伊拉克、冰岛8国将首次参与国家展。

与此同时，本届进博会展示内容更加丰富，新设农作物种业专区和人工智能专区，优化能源低碳及环保技术专区。新设“中国这十年——对外开放成就展”综合展示区，全面展示新时代中国对外开放辉煌成就。

孙成海说，今年，共有284家世界500强和行业龙头参加企业商业展，数量超过上届。六大展区将展出数百项新产品、新技术、新服务，其中既有聚焦美好生活的消费品和农产品，也不乏蕴含全球领先科技的各类高精尖医疗器械和装备设备。展台特装比例达到96.1%，高于上届水平。

今年的虹桥国际经济论坛将以“激发全球开放新动能 共享合作发展新机遇”为主题，分为“开放共担”“开放共治”“开放共享”三个板块，举办“RCEP与更高水平开放”高层论坛等。

中国国际进口博览会城市服务保障领导小组办公室主任、上海市人民政府副秘书长顾洪辉说，上海正在全力推进17个保障组的216项重点任务，在确保防疫安全的前提下，努力提供一流的城市环境和一流的服务保障，于细微之处体现城市温度。

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