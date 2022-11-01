人民网北京11月1日电 (记者王骁波)《世界开放报告2022》专题新闻吹风会1日在北京举行。该报告将作为第五届虹桥论坛着力打造的旗舰报告，于11月5日在第五届虹桥国际经济论坛《世界开放报告2022》发布暨国际研讨会上亮相。

当前，世界经济格局面临新变量，更大的不确定性日益凸显，更多的矛盾冲突相互叠加。今年发布的《报告》将以党的二十大精神为指引，推动建设开放型世界经济。吹风会上，中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕和虹桥国际经济论坛研究中心理事长顾学明就该报告的重要意义、特色亮点、主要内容和正式发布安排等作了详细介绍。

张宇燕指出，在之前的基础上继续深入研究、编制并发布世界开放指数，目的是衡量世界开放水平，展示各国开放“进退”，提供前瞻性开放政策指引，推动形成世界扩大开放的共识，推动共建开放型世界经济，共建人类命运共同体。

顾学明介绍，习近平主席在第四届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲中指出：“有关研究表明，10年来‘世界开放指数’不断下滑，全球开放共识弱化，这值得高度关注。”《世界开放报告》和世界开放指数在2021年第四届虹桥国际经济论坛成功首发，产生巨大社会反响。《世界开放报告2022》共十二章，内容大致可分为三部分：世界开放现状、全球开放前沿热点议题、中国过去10年的开放成就。

张宇燕表示，与去年相比，《世界开放报告2022》有很多新的亮点与特色。《报告》首次公布了新冠肺炎疫情之后的世界开放指数；涵盖了当前世界开放领域最前沿的热点议题；基于世界开放指数进行了深度的学理性探索，结合各国的开放历史、开放实践、开放理念，对未来开放趋势进行展望；全景呈现了过去十年中国的开放成就与贡献。

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