雪水港村一角。人民网记者 武侠 摄

人民网嘉兴10月31日电 （记者武侠）10月31日，“中国有约”国际媒体采访活动第一天，采访团来到浙江省嘉兴市海盐县。采访对象里有一个是种田的，还有一个是养猪的。在经济发达的长三角地带，将会呈现一个什么样的乡村场景呢？

种田的是指浙江省嘉兴市海盐县通元镇雪水港村。

这个村名气很大：浙江省首批未来乡村建设试点村，入选首批共同富裕现代化基本单元“一老一小”场景名单，省级全面小康建设示范村、省级绿化示范村等等，雪水港村被公认为是乡村振兴、共同富裕的“标志性成果”。在这个村，究竟发生了什么令人刮目的事情？

老支书介绍说，十多年前，为了生活，村民在周围开矿。当时，一个个石料厂拔地而起。钱没挣到多少，环境却被破坏了。漫天的灰尘，室外都不敢晾衣服。

如今，走进雪水港村，鲜花夹道，溪水绕村。村里引进智慧农业示范园，农创孵化平台，也是村里的党群创业共富基地。引进的企业投资3500万元建了19个标准化智能温室大棚，承诺“果蔬0农药”。渐渐地，生态、有机、低碳的概念深入人心。

全村590户人家不烧柴了，在全省率先开始“柴改电”，每年可减少柴火消耗约8.6吨，减排硫氧化物0.36吨。村里的路灯、栈道、停车场都改成了光伏供电。村子越来越干净，又开始搞旅游，搞文创，搞有机采摘。

未来乡村什么样？有村民告诉记者，村里和有机农场签了协议，经过培训，她们可以在农场工作，也可以当旅游接待员，给客人讲解米酒怎么做的？灶台怎么烧的？这都是轻车熟路，还有工资。生活越来越好了。

2021年，全村实现农业产值3000多万元，工业产值3.13亿元。雪水港村成了远近闻名的网红村。

养猪的是指同在嘉兴市海盐县的青莲食品股份有限公司，距雪水港村20多公里。

走进青莲公司，记者没有闻到暗暗担心的猪圈的味道。跟着工作人员，采访团来到战略指挥中心及大数据分析中心，这里统一管理着青莲在全国的18个智慧牧场和14个生鲜工厂。随着激光笔划过硕大的屏幕墙，技术人员说：“这就是我们的全产业链，以‘一块猪肉’实现千亿级全产业链的共富生态。从品种研发、母猪怀孕、小猪出生，到出栏进入市场、交易、屠宰、加工、分装……各种数字实时更新。”

数字化、智慧化贯穿全产业链的各个环节。牧场无人值守、精准饲喂、智能环控、全域安防、智能养殖、以及基于智能耳标系统创新养殖新模式颠覆了对传统养猪业的认识。如今，青莲食品旗下年产30万吨的智能化动物营养工厂仅需要3名员工，每养殖1万头猪也仅需要3名员工。

值得关注的是，以企业为龙头的三产融合，形成了农户增收、乡村振兴、市场扩大的良好生态。仅一处海盐数智循环农业公园就能容纳30万头地方猪养殖，并具备100万头“基地+农户”的养殖能力，通过终端销售的品牌溢价反哺一产的低利润，仅在嘉兴一地就可为农民增收1500万元。青莲还致力于发展牧旅融合产业，带动乡村振兴。投资1.8亿元，建立全国首个以猪为主题的文化博览园——猪猪星球，年接待游客20万人次。

2021年5月，中共中央、国务院印发《关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》，浙江承担着探索共富之路的历史责任。种田的、养猪的，先富起来的浙江人民，在共富路上一如既往地敢为人先，勇立潮头，面临建设中国式现代化、实现共同富裕的历史挑战，会交出怎样的答卷呢？

(责编：刘叶婷、杨牧)