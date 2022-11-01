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印度C-295运输机制造厂举行奠基仪式

2022年11月01日08:40 | 来源：新华网
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　　新华社新德里10月31日电（记者胡晓明）印度总理莫迪30日在古吉拉特邦瓦多达拉出席C-295运输机制造厂奠基仪式，表示印度将成为该型运输机的主要生产国。

　　莫迪在奠基仪式上说，在印度生产C-295运输机不仅将增强军队实力，还将打造一个航空航天生态系统。在未来几年，国防和航空航天部门将成为印度“自力更生”计划的重要支柱, 其目标是到2025年将国防制造规模扩大到250亿美元以上，国防出口超过50亿美元。

　　去年9月，印度与位于西班牙的空中客车防务与航天公司达成56架C-295运输机采购协议。根据该协议，首批16架运输机将于2023年9月至2025年8月在西班牙组装完成后交付印度空军，其余40架将由印度塔塔集团与空客合作在印度制造。首架印度制造飞机将于2026年9月下线，其余39架计划在2031年8月之前生产。交付完成后，印度可以继续生产并出口该型运输机。

　　C-295运输机是一款载重5至10吨的运输机，最高时速为480公里，可从较短跑道或简易机场起飞，能运载最多71名士兵或50名伞兵，并可执行伤员转移、灾难响应、海上巡逻等任务。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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