人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

巴西当选总统卢拉呼吁团结一致共建未来

2022年11月01日05:22 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社圣保罗10月30日电  （记者陈昊佺、陈威华）巴西当选总统卢拉10月30日晚在胜选讲话中表示，巴西社会各派应该放下对彼此的敌意，重新携手开始巴西经济、社会和制度建设。

　　卢拉说，新政府的首要任务将是解决巴西民众的饥饿问题，为国内贫困人口提供更多财政支持。他将引导巴西社会各派重新“和谐共存”，“现在是重归和好的时候了，我将要领导的是所有巴西人民，其中也包括在此次选举中没有支持我的人。”

　　在外交方面，卢拉表示，巴西将“重归世界舞台”，构建一个“可信的、有规划的、稳定的巴西”，让国际投资者重拾信心。巴西愿意与国际社会合作，继续强化对亚马孙雨林的保护，“我们希望与自然和谐相处，而不是与自然为敌。”

　　巴西高等选举法院10月30日晚公布的统计结果显示，在当天举行的巴西大选第二轮投票中，劳工党候选人、前总统卢拉战胜自由党候选人、现任总统博索纳罗，当选新一任巴西总统。卢拉将于2023年1月1日正式就任巴西总统，任期4年。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月01日 17 版）
(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部