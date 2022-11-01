新华社圣保罗10月30日电 （记者陈昊佺、陈威华）巴西当选总统卢拉10月30日晚在胜选讲话中表示，巴西社会各派应该放下对彼此的敌意，重新携手开始巴西经济、社会和制度建设。

卢拉说，新政府的首要任务将是解决巴西民众的饥饿问题，为国内贫困人口提供更多财政支持。他将引导巴西社会各派重新“和谐共存”，“现在是重归和好的时候了，我将要领导的是所有巴西人民，其中也包括在此次选举中没有支持我的人。”

在外交方面，卢拉表示，巴西将“重归世界舞台”，构建一个“可信的、有规划的、稳定的巴西”，让国际投资者重拾信心。巴西愿意与国际社会合作，继续强化对亚马孙雨林的保护，“我们希望与自然和谐相处，而不是与自然为敌。”

巴西高等选举法院10月30日晚公布的统计结果显示，在当天举行的巴西大选第二轮投票中，劳工党候选人、前总统卢拉战胜自由党候选人、现任总统博索纳罗，当选新一任巴西总统。卢拉将于2023年1月1日正式就任巴西总统，任期4年。

《 人民日报 》（ 2022年11月01日 17 版）

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