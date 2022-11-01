本报记者 李 强

在德国杜塞尔多夫塑料展上，观众在一家再生塑料制品企业展台前驻足。

本报记者 李 强摄

轰鸣声中，塑料包装垃圾被工作人员放入回收机。经过筛选、粉碎、加热、挤压、清洗等多道工序，几分钟后，带着淡淡柠檬香气的再生塑料颗粒就被生产出来。在机器一旁，摆放着再生塑料颗粒制成的产品——球衣、饮料瓶、积木……

这是日前在德国举行的杜塞尔多夫塑料展上的一个场景。作为全球规模最大的塑料行业展会，杜塞尔多夫塑料展的循环经济展区吸引了大量观众，德国机械设备制造业联合会与13家成员企业一道，向人们展示多项塑料循环经济的案例。

本届展会以“循环经济—气候保护—数字化”为主题，吸引了全球3037家参展商和超过17.6万名专业观众。杜塞尔多夫塑料展参展商顾问委员会主席乌尔里希·赖芬豪泽介绍，塑料行业正在向循环经济转型，所有企业都意识到承担社会责任的必要性，本届展会展示的循环经济转型解决方案和产品代表了行业发展的最新成果。

除塑料回收再利用外，生物塑料新产品和新技术也成为行业创新的亮点。生物塑料指以淀粉等天然物质为基础在微生物作用下生成的塑料，具有可再生、可降解的特性，因此十分环保。本届展会上，瓦克化学、巴斯夫、杜邦等全球知名企业都展示了在这一领域的成果。据欧洲生物塑料贸易协会统计，2021年欧洲的生物塑料产能接近60万吨，预计未来5年内将增加至100万吨左右。

与此同时，数字技术在塑料循环经济中的作用愈发受到重视。在奥地利回收机械制造商艾瑞玛的展台，数字传感器可以准确分辨不同材质的回收垃圾，实现自动分拣。借助在线数字辅助系统，用户还可以远程实时监控回收机械的传感器数值，及时了解产品质量、系统效率，不但提高了生产率，还可节约10%的能源。“数字化正成为循环经济的加速器。”杜塞尔多夫展览（中国）有限公司董事总经理马睿博说。

世界银行的一份统计显示，如果不及时采取措施，全球年垃圾产生量将从2016年的20.1亿吨增加到2050年的35亿吨，增幅为70%。其中，塑料垃圾在2016年已占固体垃圾总量的12%，占海洋垃圾的85%，塑料行业向循环经济转型迫在眉睫。

英国塑料回收和可持续发展顾问伊丽莎白·卡罗尔表示，2021年欧洲塑料回收量为820万吨，同年塑料垃圾总量为3560万吨，这意味着欧洲已达到23%的整体塑料回收率。根据欧盟的规划，到2035年，55%的塑料包装要实现可回收利用。卡罗尔认为，在这一背景下，塑料回收机械已成为行业投资的一大热点。

（本报德国杜塞尔多夫电）

《 人民日报 》（ 2022年11月01日 17 版）

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