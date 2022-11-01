本报记者 任皓宇

随着5G、人工智能、区块链等基础技术快速发展，元宇宙概念方兴未艾。元宇宙的经济发展潜力有多大？元宇宙已经在影响哪些行业？政府在虚拟世界中如何发挥作用？日前，迪拜元宇宙大会在阿联酋举行。来自世界各地的500多名嘉宾齐聚科幻感十足的迪拜未来博物馆，共同探讨元宇宙相关话题。

元宇宙是整合了多种新技术而产生的在线虚拟世界。此次迪拜元宇宙大会由迪拜未来基金会主办，大会期间举办了超过30场主旨演讲、专题讨论及边会，话题涵盖元宇宙经济发展潜力、技术发展及应用、政府监管等内容。“元宇宙是一个充满希望的数字世界，我们的目标是利用元宇宙相关技术更好提高人们的生活质量。”迪拜王储哈姆丹表示。

近年来，迪拜积极致力于经济多元化发展，大力推广包括元宇宙在内的数字经济。2022年5月，迪拜虚拟资产监管局宣布在元宇宙平台“沙盒”成立总部，探索在元宇宙中的安全监管方案；7月，迪拜推出元宇宙战略，旨在推动元宇宙相关技术创新及应用，进一步促进迪拜经济发展。目前，迪拜已有超过1000家公司在元宇宙和区块链行业开展运营，每年经济贡献达5亿美元。根据战略规划，元宇宙相关部门将为迪拜创造超过4万个就业机会，主要分布在增强现实、虚拟现实等元宇宙战略支柱领域。

元宇宙也被阿联酋视为进一步推动经济发展的重要机遇。此次迪拜元宇宙大会期间，阿联酋经济部宣布启动元宇宙总部，在虚拟空间提供数字政务服务。“阿联酋一直在支持和赋能以知识、创新和人工智能为基础的新兴产业发展。数字技术对我们未来经济发展至关重要。”阿联酋经济部部长阿卜杜拉表示，元宇宙是数字技术领域的代表应用之一，阿联酋会继续采取措施释放其发展潜力。

阿联酋各企业也纷纷加大元宇宙研发力度。阿联酋房地产开发公司达马克地产所属的达马克集团投资约1亿美元开发元宇宙平台，以供客户虚拟参观房产等；阿联酋航空计划借助元宇宙平台开设课程培训空乘人员；迪拜国民银行、迪拜国际金融中心与微软等公司合作，为元宇宙初创企业启动一项全球加速器计划，增强虚拟经济的客户体验。

迪拜未来基金会首席执行官哈勒凡·贝尔赫说：“技术已经彻底改变了我们的日常生活，并在教育、金融、能源等领域发挥着重要作用。未来，元宇宙相关技术可能会渗透到各个领域，我们只有携手合作才能推动元宇宙成功发展。”

（本报迪拜电）

《 人民日报 》（ 2022年11月01日 17 版）

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