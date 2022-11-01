本报记者 霍 文

蒙古国国家统计委员会公布的最新数据显示，今年前9个月，蒙古国进出口总额为151亿美元，同比增长31.2%。蒙古国中央银行预测，该国经济明年有望增长5.1%。分析认为，蒙古国政府积极推动“新复兴政策”，在出口增长的带动下，该国经济今年有望实现复苏。

数据显示，今年前9个月蒙古国出口额为88亿美元，同比增长36.9%；进口额为64亿美元，同比增长24%。另据该国矿业与重工业部的数据，截至10月27日，今年已出口煤炭2256万吨，同比增加65%；出口铜精矿产品119万吨，同比增长4%。其中，中国是蒙古国重要的出口市场，前9个月两国双边贸易额为98亿美元，占蒙古国外贸总额的64.7%。

矿业是蒙古国的支柱产业，新冠肺炎疫情对该国矿产品出口造成较大影响。中蒙两国政府共同协调，在做好疫情防控的同时，保障产业链供应链稳定畅通，这也为蒙古国经济复苏作出了贡献。

近期全球能源和粮食价格上涨等因素导致蒙古国通胀高企，本币图格里克贬值，中小企业陷入困境。据统计，今年上半年，燃油、食品和进口商品价格上涨等因素导致该国通胀率达16.1%。为缓解民众生活压力，蒙古国政府推出免税、延迟还贷、发放补贴等一系列惠民政策。今年2月，该国还实施了一项总额10万亿图格里克（约合220亿元人民币）的经济恢复总体计划，为中小企业发展、青年就业以及农牧民生产提供资金支持，缓解民生压力。

蒙古国国家大呼拉尔（议会）去年12月通过的“新复兴政策”，被视为该国促进经济复苏的重要举措，旨在尽快恢复受疫情影响的国民经济，同时为落实长期发展政策“2050愿景”创造有利条件。“新复兴政策”主要包括口岸复兴、能源复兴、工业复兴、城乡复兴、绿色发展复兴、国家效率复兴六方面内容。该政策聚焦发展过程中的瓶颈，其中最迫切的是口岸复兴。蒙古国总理奥云额尔登表示，如果不清除口岸障碍，打通交通运输的关键节点，蒙古国就无法实现跨越式发展。蒙古国必须尽快将口岸用公路、铁路、高速公路连接起来，并将航空运输业提升到新水平。

蒙古国国家大呼拉尔主席赞丹沙塔尔认为，尽管目前经济指标向好，但不意味着经济困难已经解决。当前最迫切的任务是增加投资和收入，启动战略性大项目建设，将“新复兴政策”的各项措施落到实处。

（本报乌兰巴托电）

《 人民日报 》（ 2022年11月01日 17 版）

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