本报记者 李志伟

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美国发动的阿富汗战争造成包括3万多平民在内的17.4万人死亡，逾千万阿富汗民众沦为难民。如今，美军撤出阿富汗已一年有余，但美国对阿富汗人民的伤害仍未停止：数以百万计的阿富汗民众挣扎在死亡边缘，约300万儿童因贫困失学，近2000万人面临严重粮食短缺。美国的制裁是阿富汗陷入人道主义危机的主要原因。

2021年8月底，最后一架美军运输机从阿富汗喀布尔机场起飞，标志着长达20年的阿富汗战争惨淡收场。撤军后，美国继续对阿富汗施加经济制裁，将阿中央银行约70亿美元外汇储备冻结，致使阿富汗经济状况和人道主义危机进一步加剧。

“只要符合自身利益需要，美国可以把任何组织列入或移出恐怖组织名单”

阿富汗战争号称美国“史上最漫长战争”。这场打着“反恐”旗号进行的战争，没有给阿富汗带来和平、稳定和繁荣，只留下一个千疮百孔、支离破碎的国家。

《阿富汗解决方案》一书作者露西·摩根·爱德华兹表示，农业一直是阿富汗经济的核心，扶持农业是发展阿富汗经济、让人民实现自力更生和保障粮食安全的最简单方式。而在长达20年的阿富汗战争中，美西方国家始终没有帮扶过阿富汗的农业部门。世界粮食计划署的官员指出，目前98%的阿富汗人吃不饱饭，近一半的5岁以下儿童严重营养不良。联合国副秘书长兼人道主义事务协调厅紧急救济协调员马丁·格里菲思表示，阿富汗人民面临极端生活困难，约有2400万人需要人道主义救助，失业率达到40%，人们不得不将约3/4的收入花在食品上。

美国前总统小布什曾表示，帮助阿富汗人民建立“一个自由社会”符合美国战略利益。然而，美国的军事行动不仅没有带来“自由”，反而带来更多贫困和死亡。美国以“反恐”为名进入阿富汗，却在当地陷入“越反越恐”的怪圈。20年间，美国按照自身需要定义“恐怖组织”，为实现自身地缘政治目标选择性“反恐”，不仅令阿富汗民众深受其害，还严重危害周边国家安全。

阿富汗喀布尔大学教授阿布扎尔·哈帕尔瓦·扎扎伊一针见血地指出：“只要符合自身利益需要，美国可以把任何组织列入或移出恐怖组织名单，美国这种自私自利的做法让阿富汗人民陷入难以摆脱的困境。”

“美国的制裁是阿富汗陷入人道主义危机的主要原因”

长达20年的战争摧毁了阿富汗的基础设施，让阿经济停滞不前、民不聊生。阿富汗百废待兴，和平重建面临多重挑战。然而，美国不但没有履行其应尽的责任，反而采取切断援助、冻结资产、封锁孤立的做法，令阿富汗经济形势持续恶化，民众生活雪上加霜。

今年2月，美国白宫一项行政令要求将阿富汗央行约70亿美元的在美资产均分，一半用于赔偿“9·11”事件受害者，另一半则转移至纽约联邦储备银行，并明确表示这些资产不会交还给目前的塔利班政权。

国际舆论批评美国这一做法是巧取豪夺阿富汗人民的资产。不久前，来自世界各地的70多名经济学家及其他领域学者致信美国当局，呼吁立即将这些被冻结的外汇储备如数归还阿富汗。学者们在公开信中表示，这70亿美元完全属于阿富汗人民，不归还这些资产将会破坏阿富汗经济恢复进程。

美国的制裁导致阿富汗人才流失、外汇紧缺，让阿富汗失去发展的内生动力，经济持续萧条。今年6月22日，阿富汗东部发生强烈地震，导致1000多人遇难，数万座房屋被毁。面对灾难，美国仍不解除制裁，并设法阻挠国际社会为阿富汗提供人道主义援助。阿富汗喀布尔大学学者纳吉布拉·贾米表示，过去20年，美国没有给阿富汗提供任何帮助，如今在阿富汗最困难的时刻，美国还对阿富汗发起制裁，“美国的制裁是阿富汗陷入人道主义危机的主要原因”。美国《华盛顿邮报》刊文说，美国冻结阿富汗约70亿美元外汇储备、减少国际援助，让阿富汗经济陷入困境。

“华盛顿的许多人似乎热衷于从根本上把阿富汗问题抛在脑后”

分析人士指出，美国对阿富汗长达20年的武力“改造”，加剧了阿富汗人民生存和国家发展危机，是美式民主祸乱世界的又一例证。

加拿大约克大学助理教授西尔万·卡里米表示，美式民主在阿富汗的失败“有力地证明了美国发动战争进行民主化改造是一个错误”，这也表明“美国试图在海外建立民主制度是愚蠢的”。“美洲杂志”网站刊登评论文章称，美国在阿富汗的行动是一场无视该国历史和文化的一厢情愿的运动，只能被描述为最糟糕的民族主义傲慢，“美国没有资格扮演全球民主典范的角色”。

俄罗斯常驻联合国代表涅边贾批评说，美国和北约军队经常不分青红皂白地袭击阿富汗民众，甚至非法处决包括妇女儿童在内的平民。他表示，由于华盛顿的公然讹诈，指控这些战争罪行的报告从未得到调查，美国还以制裁为威胁，阻止国际刑事法院进行相关调查。

爱德华兹认为，美国军工复合体在阿富汗战争中获益巨大。美国在持续20年的阿富汗战争中花费超过2万亿美元，相当于美国纳税人每天为阿富汗战争支付约3亿美元。战争的目的并非反恐，而是“将纳税人的钱回收到私营企业的金库”。

“阿富汗人共创美好未来”组织联合创始人阿拉什·阿奇扎达撰文称：“美国对阿富汗人遭受的苦难负有不可推卸的责任，现在却对战争的恶果视而不见。”美国威尔逊中心南亚问题专家迈克尔·库格尔曼表示：“让我感到震惊的是，华盛顿的许多人似乎热衷于从根本上把阿富汗问题抛在脑后。”俄罗斯驻美国大使馆相关人士表示，美国政府必须承认其在阿富汗失败的军事行动给阿富汗带来的只有痛苦，以及渺茫希望的破灭。美军撤出阿富汗一年多后，人道主义灾难正在阿富汗蔓延，这可能比阿富汗战争本身更加致命。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2022年11月01日 17 版）

(责编：袁勃、牛镛)