□ 林子涵

自诩“人权灯塔”的美国，最近又曝出人权丑闻。日前，美国一工会投资集团SOC揭露了美国亚拉巴马州两家工厂雇佣童工事件。据外媒调查，其中一家金属冲压工厂雇佣童工多达50人，年龄最小的是一名只有12岁的女孩。

美国非法雇佣童工的“前科”不少，农业、烟草行业历来是童工问题的重灾区。据美国非营利组织统计，全美预计有50万—80万名未成年人在农场工作。据《华盛顿邮报》报道，2003年到2016年间，美国有452名儿童因工伤死亡，其中237名童工死于农业事故。同时，美国多州烟草农场存在大量雇佣儿童从事收割和晾晒烟叶等情况，很多儿童出现尼古丁中毒现象，甚至被发现肺部感染。

有非营利组织指出，在美国，很多非法受雇的童工从8岁就开始工作，每周工作时长达72小时。许多人长期接触农药等危险化学品，患癌概率因此提高。此外，他们还要在缺乏规范保护措施的情况下操作危险工具或重型器械，面临较大工伤风险。其身心健康遭受极大摧残，更遑论接受适龄教育。

这些沦为非法劳工的孩子中，有相当一部分是外来移民，暴露出美国根深蒂固的种族主义问题。此次曝光的金属冲压工厂童工事件中，有多名孩子是危地马拉裔。在美国的许多农场，不少童工来自墨西哥等拉美国家。更有甚者，许多少数族裔童工来自人口买卖。据美国国务院统计，每年从境外贩卖至美国的人口多达10万，其中约50%为未成年儿童。许多人被贩运到“血汗工厂”或受家庭奴役，成为“现代奴隶”。他们不仅面临非法合同、低收入、长工时、不安全工作环境等问题，还承受着歧视、性侵，甚至面临生命危险。

保护儿童合法权益是现代法治国家的共识。然而，就是美国这样一个现代国家，成了儿童人权的“黑洞”。美国现行《公平劳动标准法》禁止14岁以下的人在多数行业工作，但该规定不适用于农业劳动。近两年，美国多个州还批准了新法案，延长未成年人工作时间，以缓解疫情引发的“用工荒”。去年10月，美国威斯康星州通过一项法案，允许14岁至15岁的人群工作时间延长至夜间23点。今年7月，美国新泽西州签署法案，允许16岁至17岁人群一周工作50个小时、14岁至15岁人群一周工作40小时。当月，美国密歇根州也推出新法案，允许年仅16岁的未成年人在卖酒场所或企业工作。

在国际上，美国在儿童权益和劳工保护问题上也是公认的“差等生”。迄今，美国仍拒绝签署联合国《儿童权利公约》《1930年强迫劳动公约》等重要国际法律文书。在国际劳工组织10个核心国际劳工公约中，美国仅批准2个，是批准公约数量最少的成员国之一。去年6月举行的第109届国际劳工大会上，美国由于雇佣童工问题遭到与会各方广泛批评。

口口声声指责他国存在“强迫劳动”，自己却堂而皇之搞雇佣童工、种族主义、人口贩运那一套，逃避相关国际公约，这就是以“人权卫士”自居的美国。

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