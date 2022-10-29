新华社北京10月29日电 近日，世界政党政要广泛、持续来电或来函，热烈祝贺习近平当选中国共产党第二十届中央委员会总书记。

土耳其正发党主席、总统埃尔多安表示，欣闻您再次当选中共中央总书记，我向您表示衷心的祝贺。我愿同您进一步深化土中关系，造福两国人民。

纳米比亚人组党主席、总统根哥布表示，中国式现代化为纳米比亚等发展中国家提供了实现和平发展的全新选择。相信在您的坚强有力领导下，中国将成功应对风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验，继续创造令世人瞩目的发展成就。

刚果劳动党主席、刚果共和国总统萨苏表示，在您再次当选中共中央总书记之际，我谨代表刚果劳动党，并以我个人名义，向您致以诚挚热烈的祝贺。刚果劳动党相信，您的再次当选将继续开创新时代，为中国的发展和构建人类命运共同体奠定更为坚实的基础。

文莱苏丹哈桑纳尔表示，相信在中国共产党带领下，中国将全面建成社会主义现代化强国。期待中国继续发挥大国战略引领作用，为两国人民带来更多福祉。

不丹第四世国王旺楚克表示，谨就您再次当选中共中央总书记致以最热烈的祝贺。在您的坚强领导下，中国实现了前所未有的稳定和繁荣，为维护世界和平与发展作出了重要贡献。

巴林国王哈马德表示，我期待同您一道，加强和巩固巴中各领域合作，更多造福两国和两国人民。

摩洛哥国王穆罕默德六世表示，您领导中国在各领域取得重大成就，巩固并提升了中国在国际和地区事务中的地位和影响。我期待同您一道，继续巩固两国战略伙伴关系。

马尔代夫总统萨利赫表示，中国是马尔代夫的亲密朋友和可靠发展伙伴。相信在您的领导下，两国持续半个世纪的友谊和密切合作将得到进一步加强，更好造福两国和两国人民。

伊拉克总统拉希德表示，伊中两国合作成果丰硕，希望通过这些合作，为实现两国发展和稳定、增进两国人民福祉作出新贡献。

佛得角总统内韦斯表示，祝贺您再次当选中共中央总书记。我愿同您一道努力，继续坚定推动佛中友好合作关系不断向前发展。

中非共和国总统图瓦德拉表示，我谨代表中非共和国政府和人民，并以我个人名义，就您再次当选中共中央总书记致以热烈祝贺。您的再次当选，充分体现出中国人民对新时代中国取得伟大成就的由衷自豪以及对您的完全信赖。

乍得共和国总统穆罕默德表示，您的再次当选体现了中国共产党全体党员和中国人民对您的充分信赖，表明您的伟大领袖风范和卓越贡献得到充分认可。

吉布提总统盖莱表示，您才干卓越，勇于担当，坚持不懈，忘我工作，带领中国在各方面成为全球发展的典范。

埃塞俄比亚总统萨赫勒-沃克表示，坚信在中国共产党坚强、英明领导下，中共二十大作出的重大决定将得到成功落实。中国建设社会主义现代化国家的目标定将实现，并对全世界产生积极影响。

赤道几内亚总统奥比昂表示，谨就您再次当选中共中央总书记向您致以最诚挚和最热烈的祝贺，祝愿您在引领中华人民共和国新的历史进程中取得成功。

毛里塔尼亚总统加兹瓦尼表示，在您的领导下，中国人民在实现国家全面发展和现代化方面取得了伟大的成就，在世界上赢得了举足轻重的地位。

利比里亚总统维阿表示，祝贺您再次当选中共中央总书记。利比里亚珍视互利共赢的利中伙伴关系，期待同中国继续加强合作。

塞舌尔总统拉姆卡拉旺表示，您再次当选中共中央总书记，充分体现了您卓越的领导才能以及中国人民和中国共产党对您的信任和信心。相信在中国共产党领导下，中国人民一定能实现中国共产党确立的国家发展目标，在建成现代化强国道路上奋发前行，全面推进中华民族伟大复兴。

多米尼加总统阿比纳德尔表示，中共二十大为中国人民指明了未来发展方向。多政府将为实现两国共同发展、同享和平进步这一目标而不懈努力。

圭亚那总统阿里表示，很荣幸地代表圭政府和人民，对您再次当选中共中央总书记表示最诚挚的祝贺。祝愿中国人民在您的领导下成功迈向更加美好的未来。期待继续与您一道努力，擘画圭中两国更加宏伟的合作蓝图。

乌拉圭总统拉卡列表示，我谨向您再次当选中共中央总书记致以最诚挚的祝贺，坚信得益于两国间牢固的政治、经济、文化与合作关系，乌中双边关系必将取得更大发展。

克罗地亚总统米拉诺维奇表示，祝贺您再次当选中共中央总书记。坚信您将在这一重要岗位上继续带领中国人民迈向繁荣进步。克罗地亚和中国作为好朋友、好伙伴，将全面推进双边关系发展，不断开拓合作新领域。

亚美尼亚总统哈恰图良表示，您为中国经济社会发展和维护国家利益作出了重要贡献，享有崇高政治威望，获得全党的高度信任。期待同您共同努力，进一步深化和加强两国各领域合作。

基里巴斯总统马茂表示，相信在您的领导下，伟大的中国人民将在未来五年和更长时间内全方位推进中国特色社会主义建设，实现共同富裕和现代化。

密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛表示，在您带领中国继续向前迈进之际，我期待不断深化我们的友谊，共同造福两国和两国人民。

利比亚总统委员会主席曼菲表示，值此您再次当选中共中央总书记之际，谨向您致以诚挚祝贺。您肩负的使命将对国际和地区关系产生深远影响。

波黑主席团轮值主席扎费罗维奇表示，我谨对您再次当选中共中央总书记表示热烈祝贺。发展对华关系对波黑极为重要。相信波黑同中国将本着相互尊重和相互欣赏的精神，继续巩固和发展双方友好关系。

沙特王储兼首相穆罕默德表示，祝贺您再次当选中共中央总书记，祝友好的中国人民不断发展进步。

新加坡人民行动党秘书长、政府总理李显龙表示，热烈祝贺您再次当选中共中央总书记，相信在您的杰出领导下，中国一定能够向着长期目标不断迈进，战胜挑战，实现持久稳定和繁荣。我期待与您一道，进一步加强新中关系。

尼泊尔大会党主席、政府总理德乌帕表示，尼泊尔高度重视发展同中国共产党、中国政府和人民的全方位关系。期待同您和中国共产党密切合作，增进两国历史悠久的互利友好关系。

莱索托繁荣革命党领袖、首相马特凯恩表示，您再次当选中共中央总书记表明了中国人民对您的信任。莱索托繁荣革命党将不遗余力地同中国共产党开展各层级合作。

巴哈马进步自由党领袖、政府总理戴维斯表示，中共二十大为中国进一步实现全面发展擘画了蓝图。相信在您领导下，中国在国际事务中将持续发挥重要作用。

格鲁吉亚“格鲁吉亚梦想－民主格鲁吉亚”党政治委员会成员、政府总理加里巴什维利表示，相信在您的领导下，中国共产党一定会实现中共二十大提出的各项目标，为中国进一步走向繁荣发展注入新动力。

所罗门群岛“我们的党”领袖、政府总理索加瓦雷表示，向您再次当选中共中央总书记致以最热烈、最衷心的祝贺。我们深信，在您的领导下，中国将取得新的伟大成就。所罗门群岛将继续坚定奉行一个中国政策，深化同中方合作，造福两国人民。

圣多美和普林西比民主独立行动党主席特罗瓦达表示，相信在您的坚强领导下，中国将加快全面建设社会主义现代化国家步伐，更好应对当前复杂国际形势，在全球治理上发挥重要作用，推动建设一个更加平衡、安全、和平和团结的世界。

阿拉伯国家联盟秘书长盖特表示，相信在您的英明领导下，中国将取得更大成就，实现中华民族伟大复兴的梦想，并继续为全球发展作出贡献。阿盟愿继续深化同中国的战略关系。

非盟委员会主席法基表示，坚信中国人民将在新时代取得巨大成就，并为世界和平与进步作出重大贡献。

日本社民党党首福岛瑞穗表示，谨对您再次当选中共中央总书记致以衷心祝贺。相信中国共产党将带领人民在全面建设社会主义现代化国家新征程上奋勇前进。期待中国共产党为促进世界和平稳定作出更大贡献。

此外，发来贺电贺函的还有科威特首相艾哈迈德，卡塔尔副埃米尔阿卜杜拉，萨尔瓦多副总统乌略亚，中非共和国团结一心运动全国执行书记、国民议会议长萨兰吉，巴西国会主席、参议长帕谢科，巴西进步党主席、总统府民办主任诺盖拉，塞尔维亚社会主义者运动主席、政府内务部长武林，乌兹别克斯坦企业家和实业界人士运动－自由民主党主席、议会下院副议长海托夫，欧洲议会副议长帕帕迪莫里斯，巴西前总统罗塞芙，希腊前总统帕夫洛普洛斯，尼泊尔共产党（联合社会主义）主席、前政府总理尼帕尔，尼泊尔共产党（联合社会主义）高级领导人、前政府总理卡纳尔，蒙古国前总理阿玛尔扎尔格勒，比利时前首相莱特姆，马来西亚巫统主席扎希德，泰国为泰党主席春拉南，尼泊尔农工党主席比久克切，塔吉克斯坦共产党主席阿卜杜洛耶夫，也门复兴运动主席巴卡利，马里变革党主席迪亚瓦拉，贝宁复兴进步联盟主席乔贝努，冈比亚国家人民党全国主席、总统顾问博江，布基纳法索争取进步人民运动主席萨康德，赞比亚社会主义党主席蒙贝，巴西共产党主席桑托斯，卢森堡共产党主席吕克尔特，日本立宪民主党干事长冈田克也，埃及社会主义党总书记沙班，黎巴嫩共产党总书记格里布，叙利亚统一叙利亚共产党总书记哈立图，也门社会党总书记萨卡夫，南非共产党总书记马派拉，特立尼达和多巴哥联合民族大会党总书记坎海，保加利亚共产党中央委员会第一书记帕乌诺夫，阿塞拜疆共产党中央执行委员会主席加吉耶夫，巴布亚新几内亚潘古党全国总书记托维贝，英国共产党总书记格里菲斯，共产党（意大利）总书记里佐，葡萄牙共产党总书记德索萨，瑞士共产党总书记阿伊，坦桑尼亚革命党副主席基纳纳，欧洲左翼党第一副主席莫拉，巴勒斯坦法塔赫中央委员、阿拉伯关系和中国事务部部长扎齐，马达加斯加“与拉乔利纳总统一道”全国协调员、政府领土整治部长奥尔德，德国联邦议院社民党党团主席米策尼希，印度人民党高级别领导人维杰·乔利，世界经济论坛创始人、执行主席施瓦布，亚洲政党国际会议联合主席德贝内西亚、郑义溶，日本自民党前干事长二阶俊博，日本经济团体联合会会长十仓雅和等。

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