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报告显示中企为印尼经济社会发展作贡献

2022年10月29日15:49 | 来源：新华网
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　　新华社雅加达10月29日电（记者余谦梁 汪奥娜）印度尼西亚中国商会总会28日在雅加达发布《2020-2022年印尼中资企业社会责任报告》。报告显示，印尼中资企业积极践行社会责任，为印尼经济社会发展作出贡献。

　　该报告是印尼中国商会总会在广泛征集案例、企业访谈和问卷调查的基础上，正式发布的首份在印尼中资企业社会责任报告。报告显示，中资企业积极参与印尼经济发展和产业升级，在镍产业、数字经济、基础设施、新能源等领域，通过引进先进技术、提供资金支持、培养当地人才等方式，为印尼经济发展作出贡献。

　　报告指出，中资企业积极投身公益性活动，在抗击疫情、社区建设、灾害救助、扶贫助困、教育事业、医疗卫生、文化体育等领域持续投入。

　　印尼海洋事务和投资统筹部长卢胡特在报告发布会上说，感谢中资企业积极履行社会责任，加强本地人才培养，为印尼经济社会发展作出贡献。近年来，两国深入对接“一带一路”倡议和“全球海洋支点”构想，取得很多务实合作成果。

　　中国驻印尼大使陆慷表示，报告向印尼公众全面展示了中资企业一直在积极而又默默地履行着社会责任。希望广大印尼朋友通过这份报告，更多、更直观、更全面地了解中资企业在印尼的故事。

　　中国是印尼最大贸易伙伴。据中国海关总署统计，2021年，中印尼双边贸易额历史性突破1000亿美元大关。两国投资合作涵盖农业、能源、金融、制造等领域。

(责编：贾文婷、崔越)

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