关注国际焦点，洞察世界风云。本期《高端访谈》来到了欧洲南部巴尔干半岛的黑山。虽然人口只有六十几万，但作为前南斯拉夫的重要成员，黑山在世界政治版图当中一直扮演着举足轻重的角色。黑山经历了90年代末期北约对南联盟的军事打击，黑山还经历了前南斯拉夫的融合、纷争、战争和最后的分解。

今天的黑山在全球地缘政治当中扮演着怎样的角色？和中国建交16年以来，黑山和中国的关系经历了怎样的变化？今天我们的对话嘉宾是黑山总统米洛·久卡诺维奇。

主持人：久卡诺维奇总统，非常感谢您给我们这次采访机会。感谢您欢迎我们来到您美丽的国家。

久卡诺维奇：欢迎你的到来，很高兴能接受贵台采访。

主持人：久卡诺维奇总统，您是欧洲在任时间最长的领导人之一。您在29岁时就首次当选南斯拉夫黑山共和国总理，您先后七次担任总理，两次担任总统。您是如何在巴尔干地区艰难甚至有时险恶的政治环境中生存下来的呢？

久卡诺维奇：从政三十多年是一段漫长的经历。但我想强调，那不是平凡的三十年，而是一个世纪以来最风云激荡的时期，充满着各种重大历史事件和挑战。有句俗话，叫“生逢乱世”。这句话仿佛说的就是我的经历。至于如何在政坛上屹立不倒，或许没有宝典秘诀，也没有什么特别神秘之处。我认为处理政治就跟对待日常生活一样，需要有一个明确的目标。在我看来，高明的施政治国方略有助于保障黑山公民的高水平生活质量。这也是我踏入政坛的动力来源。然后，你必须坚毅无比，克服重重障碍，才能最终实现目标。我认为，从政者必须拥有一颗真诚的心。我们所做的一切，都是为了实现黑山繁荣、人民富强而真诚付出。

主持人：二十岁出头时，您成为前南斯拉夫最高决策机构南共联盟中央委员会的委员。当时人们给您起了一个绰号，叫“锋利的刀片”，这个说法准确吗？

久卡诺维奇：没错，这个说法是对的。那种较为尖锐的沟通方式在当时那个年纪是合适的，但不适合我现在这个年纪了。我现在执政的特点是深思熟虑，包容并尊重不同的政治理念，这对于当年24岁的我来说是很难想象的。我想时间已经证明，在政治中为了实现目标，智慧远比犀利的言辞重要得多。

主持人：久卡诺维奇总统，您经常谈到贵国的“欧洲-大西洋”愿景，您明确表示这是您的首要任务。黑山已经是北约成员国，还可能在不久后加入欧盟。黑山与美国和欧盟建立更紧密的关系，对于黑山与中国的关系来说意味着什么？

久卡诺维奇：我们致力于加入欧盟、融入“欧洲-大西洋”，是合乎逻辑的决定，但这并不意味着我们要放弃传统友谊。我们同样为与中国的传统友谊感到自豪。黑中友谊可以追溯到铁托领导下的前南斯拉夫时代。那时，我们两国之间就建立了深厚的友谊，黑山对前南斯拉夫时代的外交成就感到自豪。我想特别指出，在那个时期，我们与中国贵州省有着非常紧密的合作。黑山恢复独立后，我们继续与中国深入合作，加强双边友谊，进一步发展国家间关系。我想强调，黑山希望加入欧盟、融入“欧洲-大西洋”，并不意味着黑山会把自己局限于这个小圈子中，或为此与其他伙伴国家及地缘政治大国断绝往来。这就是我们对地缘政治的看法。作为一个小国，我们希望以这种方式提升各国对于地缘政治关系的理解。

主持人：久卡诺维奇总统，您刚才谈到了地缘政治。纵观美国在全球范围内建立的伙伴关系和联盟，例如美日印澳“四边机制”“澳英美联盟”“印太经济框架”，似乎都意在排斥中国。您是否觉得，在某个时刻，在某种程度上，会有来自美国和西方的压力迫使您选边站队，让您要么与西方为伍，要么与中国为伴？

久卡诺维奇：我们从未承诺过，为了加入北约和欧盟，就要中断或打破和中国的传统友谊。众所周知，在黑山，我们都相信，确保地缘政治关系中更高层次的和谐至关重要。显然，在我们当下生活的时代里，地缘政治关系处于非常微妙的阶段，但这不应成为常态。我认为，东西方之间剑拔弩张、怒目相视不应该成为常态。作为理性的人，我们应该为了确保全球稳定、推动经贸等各领域关系，与所有地缘政治参与方进行合作，并以此促进全球繁荣。

主持人：中黑建交已有十六年。您如何形容两国关系的现状？您能想到哪些关键词？

久卡诺维奇：我之前提到过，首先，黑中两国传统友谊源远流长。我很高兴地看到，双方都拥抱并尊重这一传统。第二，我相信在这个新时代，黑中两国将继续保持两国关系的一项重要基础，就是相互信任并尊重彼此选择未来道路的自由。第三，得益于各种合作机制，包括“一带一路”倡议、中国-中东欧国家合作等，黑中双边合作水平不断提高。在过去十几年里，双边投资贸易额显著提升，两国之间各领域合作不断深化。我认为黑中合作关系的基础已经越来越好，双方将继续推动双边合作取得更大成果。

主持人：总统先生，黑山南北高速公路是中黑合作的标志性项目。但近来许多西方媒体指责该项目是中国的所谓“债务陷阱”。您也是这么认为的吗？

久卡诺维奇：不，我们没有因这些说法而动摇，我们秉持着对国家利益负责的态度，修建了这条高速公路。其实当时还有几家潜在的合作方，有欧洲投资银行、土耳其财团、美国和土耳其合资的建筑公司，德国企业也有兴趣。按照透明的招投标程序，我们先从意向方处收集标书，然后进行评比，最终得出结论，中国公司提供的标书方案最好。而且中国进出口银行愿意以非常优惠的条件提供资金支持。如今我可以很高兴地说，黑山南北高速公路优先段已经竣工，这是施工难度最大、造价最高的一段。我相信自己的选择，并将至死捍卫这一决定。

主持人：您希望这条高速公路未来对黑山社会发展产生怎样的作用？

久卡诺维奇：我抱有很高的期待。首先，这条高速公路将提高在黑山出行的安全度，这一点特别重要。在过去几十年里，从黑山中部和南部通往北部的公路，以及连接黑山与塞尔维亚和欧洲中部的公路并不安全，过去道路出行的风险很高。

主持人：有当地人称它是“死亡峡谷”，对吗？不时会有汽车坠崖事件发生。

久卡诺维奇：没错，我曾多次表示，过去几十年里不少黑山民众在出行时因事故不幸罹难。生命是无价的，不能用每公里几十万或者几百万欧元的修路成本来衡量。此外，这条高速公路还促进了黑山南北发展潜能的融合。过去由于道路基础设施不健全，黑山北部地区长期处于相对闭塞状态，与经济较发达的中部和南部地区之间的交通十分不便。

如今，这条高速公路缩短了南北出行时间。人们没必要离开北方家园外出谋生，他们可以在一小时内安全到达首都，上班工作，结束工作后回到北部的家里，从而改善家庭生计，为黑山的经济发展作出贡献。当然，这条高速公路并不止于黑山边境，它把我们跟塞尔维亚和欧洲中部连接起来，有效增加了黑山的旅游人次和贸易活动。因此，黑山南北高速公路毫无疑问是黑山最有价值的基础设施项目，它将成为我国未来经济发展的重要基础。

主持人：关于中黑两国的经济交往，除了南北高速公路之外，双方一直保持着强劲的贸易投资关系。展望未来，您认为两国间哪些合作领域最具增长潜力？

久卡诺维奇：我们期待中国与中东欧和东南欧地区的合作经验能够在黑山复制，合作重心依然是基础设施建设。除了新建高速公路，双方还共同开展了铁路设施改造项目，这有利于提升巴尔港的使用率。中国企业对能源领域合作也有着浓厚的兴趣，黑山尚未充分开发在可再生能源方面的巨大潜力。

我认为，在乌克兰危机导致欧洲能源供应不稳定的背景下，新能源开发显得尤为重要，这有望成为黑山能源和经济发展的新机遇。黑山已经拥有中医药产业建设经验，同时也具备药材种植和研发经验，这有助于黑山在这一领域的进一步发展。我还想特别强调黑中在旅游领域合作的可能性。随着中国经济发展和人民生活水平的提高，越来越多的中国人赴各地旅游观光，包括黑山这个欧洲最重要的旅游目的地之一。

主持人：说到旅游业，我们在网上搜索“黑山”，就可以看到很多图片和文章。不过既然您是黑山总统，而且还有旅游学学位，您认为人们为什么要到黑山旅游？中国游客为什么要来黑山？

久卡诺维奇：我认为，黑山绝对是欧洲和地中海地区的一颗明珠。在过去15年里，我们陆续出台各项重大举措，将黑山定位为一个旅游目的地。黑山构建了非常现代化的新型旅游资源分布体系，例如黑山港、新港和卢什蒂察等旅游胜地。在久负盛名的圣斯特凡岛和米洛切尔等地区，我们引入了全球知名的旅游运营商。黑山北部还有多个冬季滑雪中心，也是黑山旅游的一张名片。我坚信黑山会跻身欧洲主要旅游目的地，我也相信黑山会在中国游客的选择中占据一席之地。

主持人：总统先生，很多中国观众都想让我问您接下来的这个问题。很多人看过电影《桥》，《啊朋友再见》这首主题曲在中国也是家喻户晓。那座桥现在怎么样了？

久卡诺维奇：那座桥依然宏伟地屹立在那里。许多前南斯拉夫电影非常受中国观众欢迎，其中就包括《桥》，拍摄地点就是塔拉河峡谷大桥。但那座桥是时候进行翻修了，得益于黑中两国政府的良好合作，我们现在正处于项目实施的最后准备阶段。我相信通过该项目的合作，双方将进一步增强互信，因为这个翻修项目改善的不仅仅是一座桥，还保护了黑山珍贵的文化遗产，以及中国家喻户晓、备受尊重的影视记忆。

架设起沟通桥梁的除了沉淀在两国民众心中的共同记忆，还有不断加强的文化交流。黑山大学孔子学院成立7年来，已经培训了超过1000名黑山学生。

黑山大学孔子学院学生 白丽飞：你好，中国。希望中国和黑山变成最好的朋友。

黑山大学孔子学院学生 任天阔：只要你努力冲到山顶，你才知道什么叫一览众山小，你才知道什么叫海阔天空。

黑山大学孔子学院学生 米莉莎：这里的山路十八弯，这里的水路九连环。

黑山大学孔子学院学生 米莉莎：我是个音乐人，我小时候对中国的兴趣源自艺术，源自中国电影。

黑山大学孔子学院学生 巴尔沙：我有两个大学室友，一个毕业后去了杭州的中国美术学院，另一个室友在第二年也去了，又过了一年，我也决定去了。

黑山大学孔子学院学生 白丽飞：最开始我只是认为学中文会有助于我的前途，因为越来越多的公司在招聘会说中文的人。但开始学中文之后，我就爱上了中国文化。

黑山大学孔子学院学生 常金月：刚开始我对中文不是很感兴趣，因为我觉得太难了，我学不会，但朋友们劝我去上一两节课试试，说我一定会喜欢的，我的确一点都不后悔，我爱中文。

主持人：您认为教育和人文交流的价值是什么？

久卡诺维奇：当然，经济合作日益成为两国间良好繁荣关系的基础。但我们不要忘了，文化教育领域的合作也非常可贵。中国政府愿意提供奖学金帮助黑山年轻人实现愿望，同时让他们更好地学习和了解中国的现代发展成就。我认为这种投入非常有益于双方的友谊与合作，有助于进一步加强稳定，促进全球发展。

主持人：总统先生，关于世界的未来可谓众说纷纭。有人说应该提倡区域主义和民族主义，也有人说应该继续提倡多边主义。中国国家主席习近平提出构建人类命运共同体理念，您如何看待这个理念？

久卡诺维奇：我认为这个理念不是排他的。在我看来，面对全球挑战，特别是过去几年出现的挑战，多边主义的重要性进一步凸显。世界各国，无论大小都无法独自应对新冠疫情，世界上也没有哪个国家可以独自应对恐怖主义、跨国犯罪和气候变化。过去几年中，习近平主席多次强调全球发展倡议的重要性。在2021年5月的电话会谈中，我很高兴与他谈及这些话题。我认为习近平主席的倡议对全球政治舞台上的每个人而言都是莫大的鼓励，让我们思考如何从各个方面改善我们的关系与合作。

主持人：中国共产党第二十次全国代表大会在北京召开。您如何看待此次大会的意义？

久卡诺维奇：2021年，中国共产党庆祝了建党一百周年，宣布成功实现第一个百年奋斗目标，即全面建成小康社会。中国共产党在这一时期的成就令人叹为观止，中国已成为全球第二大经济体，中国提前十年实现了《联合国2030年可持续发展议程》中的目标。

如今，中国经济总量占世界经济的比重达到18.5%，这些成就不禁让人肃然起敬。而中国之所以能取得如此成就，是因为领导人心怀“国之大者”，对人民负责，坚定维护国家利益。中国在全球舞台上具有举足轻重的地位，赢得了国际社会的广泛尊重。中国因其幅员辽阔、人口众多，能够且正在为维护全球稳定与繁荣作出重大贡献。鉴于中国共产党展现出的执政能力，我确信无疑，你们将在二十大之后完成既定目标，为中国的繁荣发展作出贡献，为进一步促进全球发展和稳定作出重大贡献。

主持人：非常感谢您接受我们的采访，也再次感谢您的热情欢迎。

久卡诺维奇：谢谢 。

总台记者 王冠：整个采访当中给我印象最深的是当久卡诺维奇总统说，他反对那些迫使一些国家选边站队、零和博弈的思维和地缘政治把戏，他认为黑山既可以成为欧洲大家庭的一员，又可以同中国打造强有力的双边关系。

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(责编：贾文婷、崔越)