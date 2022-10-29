新华社联合国10月28日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯28日通过发言人迪雅里克发表声明，敦促延长和落实俄罗斯和乌克兰农产品和化肥出口相关协议。

声明说，古特雷斯表达对延长和落实黑海港口农产品外运协议以及俄罗斯粮食和化肥出口协议的坚定承诺和强烈支持。协议旨在保障乌克兰和俄罗斯的农产品和化肥能够适时以合理价格到达国际市场，以避免出现全球性粮食危机，保障粮食安全。联合国继续积极与各方接触，确保这一目标的实现。

声明强调延长和落实协议的紧迫性。声明警告，如果粮食和化肥不能抵达全球市场，农民将不能在种植季按时以可承受价格获得化肥，将危及2023年和2024年全球范围粮食作物的种植，对粮食生产和粮食价格产生巨大影响。当前的粮食价格危机将转化为粮食短缺危机。

声明说，在土耳其伊斯坦布尔签署的有关俄乌农产品出口的协议已经产生了显著效果。乌克兰恢复粮食出口极大压低了小麦和其他大宗商品价格。联合国粮农组织的食品价格指数连续下降。联合国根据世界银行的模型预估，主食价格的下降间接避免一亿人陷入极端贫困。

声明敦促各方尽全力延长黑海港口农产品外运协议，充分落实该协议和关于俄罗斯粮食和化肥出口的协议，包括尽快消除俄罗斯粮食和化肥出口的障碍。

7月22日，俄罗斯、乌克兰就黑海港口农产品外运等问题在伊斯坦布尔分别与土耳其和联合国签署相关协议，有效期至11月19日。俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾此前曾表示，考虑到涉及俄罗斯的部分协议未得到有效落实，俄方不排除拒绝协议延期。

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