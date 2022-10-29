人民网里约热内卢10月28日电 （记者吴杰）当地时间10月18日至27日，巴西圣保罗州立大学孔子学院联合《今日中国》杂志，举办“中国营商环境：当前趋势”主题系列线上研讨会，促进两国交流与合作。

10月18日，中国驻巴西使馆李琦公参、瓦加斯基金会巴西—中国研究中心主任埃文德罗·卡瓦略及圣保罗州立大学孔院外方院长保利诺出席并围绕“中巴关系前景”展开研讨。与会人员纷纷表示对中巴关系的持续稳定和发展充满信心。

与会嘉宾就“中巴关系前景”展开研讨。 圣保罗州立大学孔子学院供图

10月20日，中国驻圣保罗总领馆田玉震副总领事、圣保罗州立大学孔子学院外方院长保利诺、巴西商业领袖组织中国区联合主席里卡多、巴中企业家委员会出版部主任卡里埃洛出席并围绕“中国对巴西投资现状与趋势”作主题发言，数百名巴西商学界代表与会。与会嘉宾分别介绍了近年来中国对巴投资总体情况及趋势研判、数字经济和科技创新等新兴重点领域合作情况，对中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推动高质量发展取得的辉煌成绩予以高度评价。

“中国对巴西投资现状与趋势”研讨吸引商界关注。圣保罗州立大学孔子学院供图

10月25日，圣保罗州立大学孔子学院外方院长保利诺、腾讯国际投资顾问雷娜塔·蒂博、国际贸易与发展团体执行董事维克多·梅朗等与会嘉宾围绕“中国市场商业环境与商机”发言。与会者肯定了中巴在过去几年中的商业合作，提出在科学技术、外贸出口、电子商务等领域还有更多商机等待发掘。

与会者围绕“中国市场商业环境与商机”展开讨论。圣保罗州立大学孔子学院供图

10月27日，在主题为“对华经商的语言、文化交流与礼仪”环节，圣保罗州立大学孔子学院公派教师何丹、本土教师李萌讲授了见面与问候礼仪、馈赠礼仪、餐桌礼仪及情感公关等中国商务礼仪，还教授了适用于不同场合的商务汉语，与会观众现学现用，积极互动，反响热烈。

“对华经商的语言、文化交流与礼仪”环节反响热烈。圣保罗州立大学孔子学院供图

这次四个主题的研讨会是圣保罗州立大学孔子学院今年积极开展中巴文学、音乐、电影、经济、教育、传统文化等多领域研讨交流活动的一部分。活动在社交媒体平台直播，吸引数千余人次观看。

(责编：贾文婷、杨牧)