人民网华盛顿10月28日电 （记者李志伟）近日，福建省漳州市第一外国语学校与美国弗吉尼亚州波多马克学校的20名同学相聚“云”端，畅叙青春、共话成长，拉开了两校秋季学期系列交流活动的序幕。

两地同学们以视频、课件、图片展示等形式介绍了各自丰富多彩的校园生活、城市风光、传统风俗，并分享了各自喜欢的电影、音乐等。虽然隔着屏幕，但是双方互动频繁，气氛热烈。

波多马克学校的同学们演唱了中国歌曲《一剪梅》、展示了太极拳表演，表现出对中国传统文化的喜爱。漳州市第一外国语学校的同学们则以英文歌曲《永远不放弃你》和中文歌曲《青春修炼手册》展示了中国少年奋发向上的青春风采。交流活动在中美学生的大合唱中落下帷幕。

今年春季学期，在中国驻美国大使馆的协调推动下，漳州市第一外国语学校与美国弗吉尼亚州波多马克学校多次组织学生开展线上交流会，加强了中美“Z世代”青少年相互了解，促进了民心相通。秋季学期开始后，两校进一步深化拓展两校间交流合作。此次活动是双方新学期学生系列在线交流的第一场，之后还将进行两场交流。

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