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第四届中比科技交流研讨会举行

2022年10月29日13:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔10月28日电 （记者牛瑞飞）第四届中比科技交流研讨会28日在比利时布鲁塞尔举行。本届研讨会由旅比华人专业人士协会和中比科技园联合主办。

中国驻比利时大使曹忠明、科技参赞邓永辉， 比利时瓦隆大区外贸与外国投资总署—亚洲市场专家托马斯·戎斯，中国科协党组成员兼国际部部长罗晖，比中经贸委主席贝尔纳·德威特，旅比华人专业人士协会主席徐志安，中比科技园董事长兼总经理万华等嘉宾以及中比双方科技部门、科研院所和创新企业的政府官员、行业专家和企业家代表等约200人莅会参与交流。

曹忠明在致辞中祝贺第四届中比科技交流研讨会的召开。他表示，中国既是国际前沿科技创新的参与者、引领者，也是坚持多边主义、推动共同解决全球性问题的倡导者、贡献者。中比在科技创新方面各具特色，长期保持良好的科技交流与合作关系。

旅比华人专业人士协会主席徐志安表示，研讨会主要探讨与可持续发展相关主题，包括工业产品、低碳发展、建筑环保、能源转型、食品农业等领域。立足从民间的角度，探讨中比科技创新研发所面临的挑战和合作的机遇。

中比科技园董事长兼总经理万华表示，中欧互为最大经贸合作伙伴，在加强绿色科技交流，深化绿色经济合作，共同应对气候变化，促进经济贸易复苏上有着广阔的合作空间。中比科技园自成立以来，一直致力于搭建中欧科技行业双向绿色通道，为中国和欧洲企业开展科技交流、产业合作提供平台服务。

比利时瓦隆大区外贸与外国投资总署-亚洲市场专家托马斯·戎斯说，中比科技园是中欧高科技创新合作的前所未有的项目，是中国与瓦隆大区合作的成果。该项目可以促进双方经济和技术发展。

比中经贸委主席贝尔纳·德威特认为这次研讨会非常重要，它提供了一个创新的平台，人们可以在这里交流经验，获得协同效应。

冠隆欧洲总经理、欧中国际文化交流责任有限公司总经理刘贝加表示，现在是中比合作的新机遇和节点，希望双方未来能在新能源、新科技领域促成更多合作。

本届研讨会有50多位演讲嘉宾，包含多位欧洲科学院院士或比利时皇家科学院院士，重点聚焦与可持续发展相关主题，包括工业产品、低碳发展、建筑环保、能源转型、食品农业、中比科技交流与合作等领域。 

(责编：贾文婷、杨牧)

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