图为沙特阿拉伯科研与知识交流中心学者海瑟姆·萨伊德。受访者供图

人民网开罗10月28日电 （记者沈小晓）10月26日，国家发展改革委副主任连维良与沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王以视频方式共同主持召开中国—沙特高级别联合委员会“一带一路”、重大投资合作项目和能源分委会第四次会议。双方就共建“一带一路”倡议与“2030愿景”对接、能源合作、重大投资合作项目、“数字丝绸之路”等议题全面深入交换意见，达成广泛共识。沙特阿拉伯科研与知识交流中心学者海瑟姆·萨伊德在接受采访时表示，沙特与中国关系持续健康发展，友好关系不断深化，亮点精彩纷呈，相信在不久的将来，两国关系会越来越紧密。

萨伊德指出，随着人工智能、机器等技术的发展，现代工业发展越来越依赖技术和自动化，这在一定程度减少了全球劳动力市场的数量和规模，世界各大国之间也存在着激烈的冲突和竞争。“在我看来，要想构建更加公平、公正、合理的全球经济治理体系，需要平衡机器与人、冲突与利益的关系，并进一步加强各国之间的合作。”

近年来，中沙两国在能源、贸易、投资、基础设施建设等领域的合作取得深入发展。中国已成为沙特第一大贸易伙伴，沙特也连续多年保持中国最大的原油供应国和西亚非洲地区最大贸易伙伴地位。自“一带一路”倡议提出以来，沙特是最早积极响应这一倡议的国家之一。

萨伊德表示，中国是世界第二大经济体，也是世界上多数国家的最大的经济伙伴。许多国家与中国签署了共建“一带一路”合作文件，这充分表明了各国对中国的信心。“建设开放型经济将有利于实现各国间互利共赢。” 萨伊德说，中国提出的全球发展倡议、“一带一路”倡议等，都体现了中国努力推动世界发展、促进各国互利共赢的初心。

沙特政府2016年公布了名为“2030愿景”的改革计划，旨在推动沙特国内经济转型，摆脱对石油的依赖，实现经济可持续增长，加速社会数字化转型。在沙特数字经济发展过程中，有不少中国企业参与5G等领域的建设和发展，沙中数字经济合作大有可为。

早在2000多年前，古老的丝绸之路将中华文明和阿拉伯文明联系起来，两大文明因交流互鉴而繁荣兴盛。今天，在“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”对接背景下，中沙务实合作成果丰硕。萨伊德表示，彼此间的友谊在两国人民心中都是神圣的。“沙中关系具有广阔发展前景。我相信在不久的将来，两国关系会越来越紧密。”萨伊德说。

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