【环球时报报道记者 白云怡 胡雨薇】“三十年来，哈中两国关系达到了前所未有的高度——永久全面战略伙伴关系，这在哈萨克斯坦和中国外交中都是独一无二的。”28日，哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫在北京接受《环球时报》等媒体采访，他表示，在中共二十大后，哈萨克斯坦愿同中国继续保持友好关系。努雷舍夫同时表示，今年 11月20日，哈萨克斯坦也将举行非例行总统选举，如现任总统托卡耶夫获胜，哈中关系将进一步提升。

“永远的邻居和全天候的朋友”——努雷舍夫28日这样形容哈萨克斯坦对中国的定位。他对《环球时报》记者概括称，今年是哈中建交三十周年，在过去这些年中，中国向哈萨克斯坦提供了安全保障，两国边界问题得到彻底解决，在经济、交通运输、农业等各个领域建立了良好的互利合作关系，在多边机构和国际组织的框架下也彼此支持，这些都是哈中两国过去这些年取得的丰硕成果。

今年2月北京冬奥会期间，哈萨克斯坦总统托卡耶夫对中国进行工作访问，同中国国家主席习近平举行会谈并出席了北京冬奥会开幕式。9月，中国国家主席习近平对哈萨克斯坦进行国事访问，这是习近平在新冠肺炎疫情暴发后的首次外访，也被哈方称为“两国关系的历史性里程碑”。

努雷舍夫表示，值得注意的是，上述两次两国领导人的会面是在两国各自最重要的国内政治事件——中国共产党第二十次全国代表大会和哈萨克斯坦非例行总统选举前夕举行的。两国领导人签署《哈中建交30周年联合声明》，也开启了两国合作新的“黄金30周年”。

“在历史标准中相对短的时间内，我们两国真正建立了堪称典范的国家间关系。”这名哈萨克斯坦外交官形容哈萨克斯坦同中国关系的发展时称，两国关系建立在睦邻、互信、互利的精神上。

在28日的采访中，努雷舍夫也谈及哈萨克斯坦与俄罗斯关系的发展。在俄乌冲突爆发后，有舆论认为，哈俄关系出现“降温”。对此，努雷舍夫对《环球时报》记者表示，哈萨克斯坦与俄罗斯的战略伙伴关系和友谊“非常稳固”，哈萨克斯坦将自身同俄罗斯的贸易放在首位，“哈俄两国间没有任何分歧”。

努雷舍夫提到，哈萨克斯坦奉行全方位的外交政策，希望和所有大国与组织建立直接联系。此外，哈一直对俄乌冲突保持关注，与俄乌双方领导人都举行过多次会晤，并希望为外交谈判解决俄乌冲突提供平台。

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