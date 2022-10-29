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俄乌公布农产品外运一揽子协议执行情况

2022年10月29日12:46 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月29日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯和乌克兰日前分别公布了俄乌农产品外运一揽子协议执行情况，俄外交部说美国等西方国家正阻止俄粮食和化肥进入世界市场。

　　乌克兰基础设施部27日在社交媒体发文说，截至27日，乌已通过黑海港口累计发船397艘、外运粮食约900万吨。据乌方此前发布的消息，在今年7月末黑海粮食运输走廊开通前，乌克兰有近1800万吨粮食积压在南部港口。

　　俄外交部28日发表声明说，俄计划年底前出口约3000万吨粮食，因粮食丰收，这一数字或将达到5000万吨。截至目前，约1050万吨粮食已运往亚洲和非洲。而乌克兰粮食大多运往欧盟等发达国家，只有3%运往索马里等最有需要的贫困国家。

　　俄外交部的声明还表示，俄企业目前不仅无法进行化肥商业销售，甚至无法向贫困国家无偿提供30万吨化肥。这些化肥主要被封锁在拉脱维亚、爱沙尼亚、比利时和荷兰的仓库中，主要原因是美西方实施的单边制裁，让俄生产商和供应商在银行支付、保险办理、船只租赁和进入港口等方面面临一系列问题。

　　今年7月22日，俄罗斯、乌克兰就黑海港口农产品外运问题在伊斯坦布尔分别与土耳其和联合国签署相关协议。同时，俄罗斯与联合国签署有关俄农产品出口的谅解备忘录，以确保俄粮食和化肥畅通无阻地进入世界市场。（参与记者：耿鹏宇、李东旭、李铭）

(责编：贾文婷、崔越)

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