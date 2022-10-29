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英国卫生安全局：部分奥密克戎亚型毒株可能加快新冠传播

2022年10月29日12:44 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦10月28日电（记者郭爽）英国卫生安全局28日发布最新新冠变异病毒技术报告说，由于生长优势，一些新冠变异病毒奥密克戎亚型毒株的出现可能让新冠病毒近期传播加快。

　　这份基于流行病学数据的技术简报指出，多种奥密克戎亚型毒株正在英国传播，其中不少产生了突变，可能会具备一定程度的免疫逃逸能力。

　　其中，英国卫生安全局已指定奥密克戎亚型毒株BQ.1 (V-22OCT-01)和XBB(V-22OCT-02)的名称，以便继续研究，但目前这两个毒株没有被指定为“需要关注”的变异毒株。报告说，奥密克戎毒株进一步变异还将加速病毒传播。

　　BQ.1是BA.5的一个亚谱系。迄今，已有717个样本序列从英国上传到全球流感共享数据库。XBB是奥密克戎BA.2.10.1和BA.2.75亚谱系重组，全球流感共享数据库也有相关数据。

　　英国卫生安全局主管临床和新发感染事务的官员米拉·钱德说，新冠变异毒株出现并不意外,疫苗接种仍是防范未来新冠感染潮的最佳方式。

　　世界卫生组织公布的最新数据显示，截至10月上旬，BQ.1的流行率为6%，已在65个国家和地区发现。XBB的全球流行率为1.3%，已在35个国家和地区发现。

(责编：贾文婷、崔越)

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