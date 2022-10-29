工银印尼联合银联国际成功推出印尼境内首张银联三币种借记卡。主办方供图

人民网雅加达10月28日电 （记者张杰）当地时间28日，工银印尼联合银联国际成功发布印尼境内首张银联三币种借记卡产品，为中印尼两国“一带一路”倡议合作发展和中印尼两国人员往来提供了便利。

工行印尼在发布会上表示，作为印尼境内首张银联三币种借记卡产品，该产品支持在1张借记卡片下挂人民币、美元及印尼盾3个币种账户，持卡人可在全球181个国家和地区使用，通过银联渠道直接使用三个币种账户中余额实现消费、取现和余额查询等场景服务。特别是在中国境内直接使用人民币账户消费、取现，最大程度方便持该卡产品人士购买人民币、存储人民币及使用人民币跨境消费，在中国境内工行ATM取款人民币也无需任何手续费。

在人民币清算国家和地区直接使用人民币账户、在美元清算国家和地区直接使用美金账户、在印尼当地直接使用印尼盾账户，这些功能极大方便了中印尼双边往来人士，该产品将获得商旅人士、务工人员、留学生、外派人员、代发工资客群及出境旅游人士的广泛欢迎。

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