人民网雅加达10月28日电 （记者张杰）当地时间28日上午，印度尼西亚中国商会总会在雅加达举办《2020-2022印度尼西亚中资企业社会责任报告》（以下简称《报告》）发布会，中国驻印尼大使陆慷应邀出席并发表演讲。印尼海洋与投资统筹部长卢胡特、印度尼西亚中国商会总会常务副主席刘城出席并致辞。两国工商企业、学术机构和公益组织等代表200余人参加。

中国驻印尼大使陆慷发表演讲。中国驻印尼使馆供图

陆慷对《报告》的正式发布表示祝贺。他指出，中资企业一直以来积极融入当地社会，切实履行社会责任，为印尼经济社会发展作出了重要贡献，得到了广泛认可。相信通过这份《报告》，印尼民众可以更多、更直观、更全面地了解中资企业在印尼的故事。陆慷表示，《报告》的发布不是终点，而是起点。希望中资企业更多、更好地履行社会责任，回馈印尼社会的关注、支持和期待，为共建中印尼命运共同体作出新的贡献。

卢胡特感谢中资企业积极履行社会责任，加强本地人才培养，为印尼经济社会发展所作出的贡献，并表示近年来两国深入对接“一带一路”倡议和“全球海洋支点”构想，取得了很多务实合作成果，体现了合作共赢的本质。希望双方深化经贸投资合作，更好地造福两国人民。

卢胡特发表演讲。中国驻印尼使馆供图

刘城在发布会上表示，《报告》反映中资企业与当地民众同舟共济，携手同行，共同促进印尼社会发展的美好愿望和生动实践。未来商会总会将这项工作继续下去，传承下去，让践行社会责任成为中资企业在印尼发展一张闪亮名片。

发布会上，曼迪利孤儿院院长讲述了在孤儿院经营最困难时，得到了中资企业持续无私捐助，从而渡过难关的感人故事，并将孤儿院孩子们创作的反映中印尼友谊的画作，赠送给陆慷、卢胡特和刘城。

印度尼西亚中国商会总会成立于2005年，现有12个行业分会，约300家会员企业。《报告》是该会发布的首份在印尼中资企业社会责任报告。该《报告》显示，中资企业日益重视并积极践行企业社会责任，以实际行动回馈印尼社会，惠及了成千上万的当地民众。

曼迪利孤儿院院长和孩子们向陆慷、卢胡特和刘城赠送画作。中国驻印尼使馆供图

(责编：贾文婷、杨牧)