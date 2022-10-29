新华社联合国10月28日电（记者尚绪谦）联合国安理会28日一致通过第2656号决议，将联合国利比亚支助特派团（联利支助团）任期延长一年至2023年10月31日。

决议欢迎任命阿卜杜拉耶·巴蒂利为联合国秘书长利比亚问题特别代表和联利支助团团长，敦促利比亚各方以及关键利益攸关方与巴蒂利充分接触。决议强调利比亚政治对话论坛路线图的目标和原则对利比亚政治进程仍具意义，敦促利比亚政治机构和关键利益攸关方尽快就全国选举达成协议，以便组成代表全体利比亚人民、在利比亚全境行使职能的统一政府。

决议强调，利比亚问题不能通过军事手段解决。各方应避免采取可能加剧紧张局势和冲突、破坏政治进程的行动，落实2020年10月23日达成的停火协议，同时各国应尊重这一停火协议并支持其落实，包括立即从利比亚撤出所有外国武装、外国战斗人员和雇佣兵。

第2656号决议是一年多来安理会首次通过联利支助团授权实质性延期决议。此前，安理会因其成员对联利支助团架构等问题不能达成一致，先后五次通过“技术性延期”决议。

安理会2011年9月决定设立联利支助团，以帮助利比亚进行战后重建，此后数次延长其任期。

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