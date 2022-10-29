本报记者 高 乔

10月21日，加拿大总理特鲁多宣布，加拿大即日起正式在全国范围内实施对手枪的销售、购买和转让禁令。特鲁多表示，加拿大政府将继续尽一切努力让枪支远离社区。该禁令是加拿大联邦政府应对枪支暴力的全面计划之一。加拿大政府称，当局正在实施40多年来最强力的控枪措施。

持续推进强力控枪

根据新实施的禁令，10月21日起，民众不得在加拿大境内买卖或转让手枪，也不得将新购的手枪带入加拿大。少部分对象可获得豁免，比如，职业射击运动员和其合法职业需携带手枪的人士，以及枪械制造商、影视业、博物馆等持有执照的企业或机构等。禁令生效日之前提交的在加拿大境内买卖或转让手枪的申请仍将继续获处理。

此次实施的禁令是加拿大政府解决枪支暴力综合计划的一部分。5月，特鲁多公布了一项“全国冻结拥有手枪”计划，同时向国会提交了40多年来最强的枪支管制法案C-21。该法案建议采取进一步措施，防止枪支落入坏人之手，例如吊销参与家庭暴力或刑事骚扰行为者的枪支许可证，继续打击枪支走私和贩运以及为执法部门提供更多调查枪支犯罪的工具。目前该法案仍然在议会辩论阶段。

据美国《纽约时报》报道，加拿大的枪支立法比美国要严格很多。在2020年导致22人死亡的新斯科舍省大规模枪击案之后，加拿大政府已禁止销售和使用AR-15步枪等约1500种攻击性武器。

中国社会科学院美国研究所研究员魏南枝接受本报记者采访时分析，加拿大联邦政府不断推进控枪政策，一方面是受国内政党政治影响，特鲁多率领的自由党与保守党相比，一直相对支持推进控枪政策；另一方面是国内社会问题使然，近年来，受疫情、经济下行等多重因素影响，加拿大社会治安环境恶化，犯罪率飙升，日渐频发的枪支暴力事件威胁民众的正常生活。

回避深层社会问题

根据加拿大政府公布的数据，2009年至2020年间，59%的枪支暴力犯罪案件涉及手枪的使用。据政府估计，加拿大3800万人口拥有100多万支手枪，目前，加拿大的手枪数量比2010年多70%。美国全国公共广播此前刊文称，自2014年起，加拿大枪支暴力一直呈上升趋势。许多枪杀案集中在加拿大多伦多的低收入社区。

卡塔尔半岛电视台报道称，加拿大多年来以自己是一个多元化、欢迎移民和难民的国家而感到自豪。但从2019年至2021年，该国针对宗教、种族、性取向等群体的仇恨犯罪率增加了72%。数据显示，与2020年相比，2021年加拿大仇恨犯罪增加了27%，达到3360起。

英国《卫报》报道称，即便加拿大具有相对严格的枪支管控措施，也未能完全避免枪支暴力的频发。数据显示，2021年，加拿大边境服务局在边境查获的枪支数量创下了纪录。多伦多警察局副局长迈伦·德姆基表示：“多伦多的问题主要是来自美国的手枪。2021年，多伦多86%的犯罪手枪来自美国。”多伦多大学研究枪支暴力的社会学家朱杨·李说：“多数靠近边境州的法律漏洞很大，如果你想拥有枪支，然后将其转入非法市场，是很容易规避法律惩罚的。”加拿大非营利组织控枪联盟主席温迪·库基尔更是直言：“美国人的枪不仅杀美国人，也杀加拿大人！”

“加拿大政府推出的禁枪令实际成效如何还有待观察。”魏南枝表示，一方面，不断收紧的控枪政策必然催生地下枪支市场，非法持有枪支的情况仍然存在，加拿大政府对枪支走私的打击力度较为有限，加拿大与美国边界巨大的枪支走私市场并不会因为禁枪令而消失。另一方面，加拿大联邦政府推出的政策，在地方能否获得有效落实还存在很多不确定性，联邦政府与地方政府的关系、政党政治的周期性更迭都会对禁枪政策的落实产生影响。从根本原因上看，整个欧美社会都面临通货膨胀、社会矛盾激增等社会民生问题，加拿大政府并未有效缓解当前的社会问题，枪支暴力增加背后的深层社会土壤未被根除。

(责编：贾文婷、崔越)