□ 林子涵

近期，墨西哥打定主意，要向美国军火商“讨说法”。

上月底，美国马萨诸塞州一名联邦法官驳回了墨西哥去年针对美国军火商提起的诉讼。在该起诉讼中，墨西哥方面控告11家美国军火商“因渎职和非法商业活动”使大量走私枪支流入墨西哥，甚至迎合墨西哥贩毒集团的偏好定制武器，致使墨枪支暴力泛滥。

近期，墨西哥再向美国司法部门提起一份新诉讼，剑指与墨西哥接壤的亚利桑那州境内的5家军火商。墨西哥外交部长表示，这些企业近年贩卖的武器与墨境内发生的严重罪行有关。在墨西哥缴获的枪械中，有60%来自美国的10多个县，其中大多数位于两国边境。

据美媒报道，2020年墨西哥有约2.46万起持枪凶杀案，从各种犯罪活动中追回的枪支中70%—90%都源自美国。据墨西哥政府统计，每年有超20万件枪支从美国非法流入墨西哥，贩运的弹药多达25.3万件。

在美国，枪支等武器的制造、买卖早已形成利益“一条龙”。据美国司法部报告，2000—2020年，美国军火商为商用市场生产枪支超过1.39亿支，仅2020年就生产了1130万支。美国全国射击运动基金会的报告表示，美国枪支产业近年来持续增长，已成为“经济亮点之一”，2021年创收达到705亿美元，比2008年增加269%。

庞大的枪支产业，不仅使美国成为发达国家中枪支致死率和枪支持有率最高的国家，还使美国成为全球首屈一指的“军火贩子”。有智库统计，过去5年全球所有武器出口中，美国一家就占到了40%多。2017—2021年，美国出售的武器中有一半面向中东客户，其余分散在100多个国家和地区，其中不乏暴力犯罪情况严峻的国家。数百万计的小型武器、轻型武器和弹药被贩售至这些地区，造成大量人员伤亡。

得益于美国政府制定的军售机制，美国军火商可利用出口许可证，直接向外国客户出售武器。特朗普政府期间，美国军火销售量不断增长，2017年美国出口枪械达到创纪录的48.8万件，2018年达到55.4万件，此外还出口了数千万件弹药。而这还只是登记在册的武器出口数量。如果加上武器走私，数量远不止于此。

更有甚者，美国军火商还有美国法律一路“护航”。2005年，美国国会通过了《武器合法贸易保护法》，该法使美国军火商在有人使用他们生产的枪支实施犯罪时免受民事诉讼，无需为“犯罪和非法使用枪支”所致伤害支付赔偿金。美国法官驳回墨西哥诉讼要求，援引的正是这一法案。

贩售武器、助长犯罪、自我豁免，这套操作下来，让美国军火商对外贩运武器再也没有“后顾之忧”了。难怪美国全国射击运动基金会在回应墨西哥政府的诉讼时，底气十足，竟然声称美国军火商是“守法的美国企业”，是被墨西哥“当成了替罪羊”。

美国给本国军火出口披上“合法”外衣，大开绿灯，殃及的远不止墨西哥。在危地马拉，黑市上80%的武器来自美国，这些非法武器导致大量枪支暴力事件。仅今年一季度，该国暴力事件就增长了9.9%。除了美国的南方邻居，美国的北方邻居加拿大也同样深受美国武器走私之害。多伦多警察局副局长迈伦·德姆基夫今年2月在枪支暴力听证会上表示，去年在他所在的城市，“86%的犯罪事件中手枪都来自美国”。

以邻为壑，让美国大发黑心财。墨西哥的这一纸纸诉状，控诉了一个事实：美国肆意出口武器，严重助长了他国暴力犯罪。

(责编：贾文婷、崔越)