本报记者 杨 晔

“中共二十大不仅是中国和中国人民的大事，也备受世界瞩目。中国取得的成功进一步彰显了社会主义道路的正确性和社会主义制度的优越性。中国的宝贵经验为其他国家提供重要借鉴，尤其是那些正在寻找符合本国国情发展道路的发展中国家。”越共中央书记处书记、中央宣教部部长阮仲义在接受本报记者专访时如是说。

中共十八大以来，中国经济社会发生的巨大变化让阮仲义印象深刻。他表示，中国如期全面建成小康社会、实现了第一个百年奋斗目标，有着百年历史的中国共产党兑现了对人民的庄严承诺。阮仲义认为，中共二十大为中国党和国家开启新征程指明了前进方向，面向未来，中国共产党将在已取得成就的基础上更上一层楼，推动中国特色社会主义事业继续向前。“我相信，在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国共产党和中国人民必将完成中共二十大提出的各项目标，书写中国国家发展和中国特色社会主义建设的崭新一页，为地区和世界和平与繁荣作出积极贡献。”

中共二十大报告鲜明提出“完善党的自我革命制度规范体系”，强调坚持制度治党、依规治党，以党章为根本，以民主集中制为核心，完善党内法规制度体系，增强党内法规权威性和执行力，形成坚持真理、修正错误，发现问题、纠正偏差的机制。阮仲义认为，中共十八大以来，中共中央权威和集中统一领导得到有力保证，党的领导制度体系不断完善，党的领导方式更加科学。

阮仲义表示，2022年是越南贯彻落实越共十三大决议的第二个年头，在如何发挥党的领导和举旗定向作用等方面，越南共产党需要进一步创新。“习近平新时代中国特色社会主义思想为新时代中国党和国家事业发展提供了根本遵循。中共二十大报告提出，不断谱写马克思主义中国化时代化新篇章，是当代中国共产党人的庄严历史责任。中国共产党坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，勇于进行理论探索和创新，并取得重大理论创新成果，为其他社会主义国家带来启示。”

在展望两国关系时，阮仲义希望两党、两国进一步深化合作，推动越中睦邻友好与全面战略合作伙伴关系持续健康稳定发展，不断巩固和深化两国老一辈领导人亲手缔造的传统友谊。

阮仲义表示，越南和中国各自的社会主义建设事业都表明，社会主义发展道路既能促进经济发展，又能解决好贫困等社会问题。越南共产党愿同中国共产党进一步加强交流与分享，让两个国家更加繁荣，让两国人民更加幸福。

（本报河内电）

《 人民日报 》（ 2022年10月29日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)