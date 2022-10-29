新华社北京10月28日电 近日，外国政党政要持续致电或致函，热烈祝贺习近平当选中国共产党第二十届中央委员会总书记。

沙特国王萨勒曼表示，值此您再次当选中共中央总书记之际，我谨向您致以最诚挚的祝贺和最良好的祝愿。祝友好的中国人民不断发展进步。

巴西总统博索纳罗表示，我谨对您再次当选中共中央总书记致以衷心祝贺和良好祝愿。我高度赞赏您为促进两国全面战略伙伴关系所作努力，坚信两国关系将取得更大发展。

科特迪瓦乌弗埃民主和平联盟统一党主席、总统瓦塔拉表示，欣悉您再次当选中共中央总书记，我谨代表科乌弗埃民主和平联盟统一党，并以我个人名义，向您致以最热烈祝贺。祝伟大的中国继续取得繁荣进步。

马拉维大会党主席、总统查克维拉表示，您的当选体现了中国人民对您的充分信任和在您领导下中国继续走向繁荣的坚定信心。

多哥保卫共和联盟主席、总统福雷表示，热烈祝贺您再次当选中共中央总书记，相信中国共产党将带领中国人民不断推进全面建设社会主义现代化国家伟大事业。

阿塞拜疆新阿塞拜疆党主席、总统阿利耶夫表示，您再次当选中共中央总书记，充分表明中国共产党全体党员对您的信任与支持。期待两国执政党为增进两国人民友谊和友好合作作出新的贡献。

塞内加尔总统萨勒表示，我愿同您一道，继续致力于加强两国关系，并坚定捍卫双方在国际事务中的共同立场。

厄立特里亚总统伊萨亚斯表示，相信在您的领导下，中国将取得更伟大的成就，并继续为建立公平、正义的国际秩序作出重大贡献。

几内亚比绍总统恩巴洛表示，在您的卓越领导下，中国在经济社会发展和科技创新等领域取得了历史性成就，也将开创更加美好的未来。

尼日尔总统巴祖姆表示，您领导中国在国家发展方面取得巨大成就，您的再次当选彰显了中国人民对您的无比信心。

厄瓜多尔总统拉索表示，中共二十大为中国人民指明了未来方向，相信中国将为增进和平、民主、发展、人权和国际合作作出新的重大贡献。

塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯表示，在您的推动下，塞中关系日益紧密，相信两国各领域互利合作关系将得到进一步加强。

卡塔尔埃米尔塔米姆表示，衷心祝贺您再次当选中共中央总书记，祝友好的中国人民不断取得发展进步、卡中战略伙伴关系进一步加强。

毛里求斯社会主义战斗运动领袖、政府总理贾格纳特表示，您的当选彰显了中国共产党和中国人民对您的信任。相信在您领导下，中国将继续致力于维护国际和平与稳定。

安提瓜和巴布达工党领袖、政府总理布朗表示，在实现第二个百年奋斗目标、全面建成社会主义现代化强国的进程中，中国同发展中国家之间的合作将更加密切。

萨摩亚总理菲娅梅表示，诚挚祝贺您再次当选中共中央总书记。相信在您的坚强领导下，中国将持续发展、永享繁荣。

苏里南大众解放发展党主席、副总统布林斯维克表示，中国向世界提供了具有里程碑意义的脱贫方案，苏里南大众解放发展党期待加强同中国共产党的党际关系，持续推进双方交流合作。

泰国国民力量党主席、政府副总理巴威表示，热烈祝贺您再次当选中共中央总书记。国民力量党愿同中国共产党进一步深化全方位交流与合作，为推动两国关系发展、增进两国人民福祉作出更大贡献。

瓦努阿图温和党联盟主席、政府副总理兼内政部长卡尔萨考表示，中国共产党坚持以人民为中心的发展思想，坚持独立自主的和平外交政策，对瓦努阿图等其他发展中国家具有重要借鉴意义。相信在您的领导下，中国共产党将继续团结带领中国人民实现高质量发展，全面建设社会主义现代化国家。

尼泊尔共产党（毛主义中心）主席、前政府总理普拉昌达表示，坚信在您的领导下，中国人民一定能够将中国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

印度共产党（马克思主义）总书记亚秋里表示，中共二十大作出一系列重大决策部署，对于践行中国共产党的初心使命、引领中国向第二个百年奋斗目标进军意义重大。相信中共二十大确定的各项目标任务一定能够实现。

日本前首相鸠山由纪夫表示，在您的卓越领导下，中国共产党带领中国人民取得了许多划时代的成就。相信中国将在全面建成社会主义现代化强国的道路上奋勇前进，为世界作出更大贡献。

此外，发来贺电贺函的还有蒙古国前总统恩赫巴亚尔，菲律宾前总统杜特尔特，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫，纳米比亚人组党前主席、开国总统努乔马，赞比亚爱国阵线前主席、前总统伦古，亚美尼亚共和党主席、前总统萨尔基相，特立尼达和多巴哥联合民族大会党领袖、前政府总理佩萨德—比塞萨尔，社会党国际主席、希腊前总理帕潘德里欧，法国前总理德维尔潘，格鲁吉亚“格鲁吉亚梦想—民主格鲁吉亚”党政治委员会政治书记、议长帕普阿什维利，尼泊尔共产党（联合马列）领导人、联邦院主席迪姆希纳，马来西亚沙巴民族统一机构主席、前国会议长潘迪卡尔，比利时国务大臣、联邦众议院荣誉议长弗拉奥，巴基斯坦国家党主席巴洛齐，哈萨克斯坦人民党主席叶尔特斯巴耶夫，吉尔吉斯斯坦共产党人党主席马萨利耶夫，埃及自由埃及人党主席哈利勒，土耳其共和人民党主席科勒驰达奥卢，布基纳法索争取民主和进步大会主席孔博伊戈，马达加斯加人民优先党创始主席罗班松，南非全国公民组织主席姆达卡内，塞尔维亚社会党主席达契奇，西班牙共产党主席森特利亚，英国共产党（马列）主席鲁尔，美国共产党联合主席西姆斯、康布隆等，澳大利亚共产党全国主席莫利纳，瓦努阿图领袖党主席纳帕特，孟加拉国共产党（马克思列宁主义）总书记巴鲁阿，伊拉克共产党总书记法赫米，巴勒斯坦人民党总书记萨利希，也门改革集团总书记阿尼斯，突尼斯人民运动总书记马格扎维，尼日利亚全体进步大会全国书记奥米索，意大利重建共产党全国书记阿切尔博，亚美尼亚和平委员会主席格里戈尔·彼得罗相等。

《 人民日报 》（ 2022年10月29日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)