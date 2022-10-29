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中方呼吁实现巴以共同安全

2022年10月29日06:11 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月28日电 中国常驻联合国副代表耿爽28日在安理会中东巴勒斯坦问题公开辩论会上发言指出，巴以当前局势再次凸显实现共同安全的重要性。

　　耿爽说，近一个时期，巴勒斯坦被占领土安全形势持续动荡。以色列安全部队在约旦河西岸展开的搜捕行动造成大批巴勒斯坦人伤亡，同时也有以色列人遇袭身亡。不断升级的暴力催生恐慌与仇恨，加剧冲突与动荡，可能将局势推向失控。中方对此深感担忧。以色列和巴勒斯坦是搬不走的邻居，安全相互依存、不可分割。中方呼吁有关各方保持最大限度克制，避免采取任何可能导致误判或紧张升级的单边行动，全力扭转地面消极态势，尽快实现缓和降温。占领方应当切实履行保护被占领土上民众安全的国际法义务。国际社会要同等重视巴以双方的安全关切，鼓励双方通过对话合作找到最大公约数，实现共同安全。

　　耿爽说，持续扩张的定居点活动侵蚀巴勒斯坦的土地，侵吞巴勒斯坦的资源，侵犯巴勒斯坦的自决权，让一个领土连贯、独立、主权的巴勒斯坦国更加遥不可及。中方呼吁以色列停止一切定居点活动，并为约旦河西岸巴勒斯坦社区的发展创造条件。

　　耿爽说，国际社会不能以零敲碎打的危机管控取代全面公正的解决方案，不能以有限的经济人道措施弥补政治安全欠账。国际社会应当助力巴以尽快恢复和谈，推动中东和平进程重回正轨，在“两国方案”基础上寻求长期解决。巴勒斯坦内部和解对巴独立建国事业至关重要。中方欢迎巴勒斯坦政治派别本月在阿尔及尔达成内部和解协议，赞赏阿尔及利亚发挥的积极作用，相信这将有利于增进巴勒斯坦内部团结，促进巴以和谈。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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