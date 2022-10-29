新华社北京10月28日电（记者孙楠）外交部发言人汪文斌28日表示，中国式现代化极大丰富了现代化理论，拓展了现代化实践，既是中国共产党人理论和实践创新的重大突破，也是中华民族为丰富人类文明宝库作出的又一重要贡献。

当日例行记者会上，有记者问：日前，CGTN智库发布的一项针对全球4700名30岁以下青年的民意调查显示，84.7%的受访者认可发展道路要基于自身国情，认为现代化不存在定于一尊的模式和放之四海而皆准的标准。全球受访青年普遍对中国式现代化表示赞赏。中方对此有何评论？

汪文斌表示，党的二十大报告宣告，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化极大丰富了现代化理论，拓展了现代化实践，既是中国共产党人理论和实践创新的重大突破，也是中华民族为丰富人类文明宝库作出的又一重要贡献。

他说，中国式现代化将为维护世界和平稳定提供有力支撑。中国不走一些国家通过战争、殖民、掠夺等方式实现现代化的老路，而是坚持走和平发展道路，坚定站在历史正确的一边，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。中国的发展是世界和平力量的增长，无论发展到什么程度，中国永远不称霸，永远不搞扩张。

汪文斌说，中国式现代化将为促进人类文明进步开辟广阔空间。中国十四亿多人口整体实现现代化，将为推动世界发展注入前所未有的强大动力。中国依靠走符合自身国情的发展道路实现现代化，表明通向现代化的道路不是只有一条。广大发展中国家也完全有可能探索出一条适合自己的发展道路。“现代化不应是只有少数国家才可以享有的特权，而应是各国都能够通过不懈奋斗获得的平等权利。”

汪文斌表示，中国式现代化将为推动人类永续发展作出重要贡献。中国坚持可持续发展，追求人与自然和谐共生，践行绿水青山就是金山银山理念，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。中方将积极参与应对气候变化全球治理，为建设美丽中国、美丽世界作出更大贡献。

“我们将坚持中国共产党领导，坚定不移走中国特色社会主义道路，奋力推进中国式现代化和中华民族伟大复兴，推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态。”汪文斌说。

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