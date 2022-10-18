新华社巴黎10月18日电 综述：中国电动车亮相巴黎车展

新华社记者刘芳

2022年巴黎国际车展17日迎来对媒体开放的第一天。新能源汽车成为本届车展绝对主角，参展的中国电动车尤其引人瞩目。

本届车展旨在展示汽车行业正在经历的革命性创新。从电动化、混合动力、氢燃料到未来设计、车载技术、智能出行，汽车产销服务及新能源相关领域近百家企业到场展示最新产品。

雷诺、标致、吉普、DS等品牌旗下多款纯电动车或混合动力车亮相，多个专门品牌展示了十几款设计新颖的纯电动微型车。据主办方介绍，凭借电池动力加上时尚设计，这类超轻便的环保车型已经成为欧洲城市出行及专业物流的新宠。

中国车企比亚迪携唐、汉、元PLUS三款电动车型亮相。比亚迪还与全球战略合作伙伴壳牌共同宣布，将提供更优质充电体验，包括向比亚迪车主开放欧洲约30万个壳牌充电桩使用权。

比亚迪国际合作事业部兼欧洲汽车销售事业部总经理舒酉星说：“比亚迪愿与当地合作伙伴一起，为欧洲消费者提供优质的新能源产品与服务。”

长城汽车携旗下魏牌摩卡PHEV（Coffee 01）、拿铁PHEV（Coffee 02）、欧拉好猫等新能源产品登陆车展。其中，摩卡PHEV（Coffee 01）欧洲售价与当地在售豪华车型相当，约合人民币39万元起。

长城汽车欧洲区域总裁孟祥军说：“欧洲是长城汽车最重要的海外市场之一。到2025年，长城汽车将推出50多款新能源产品，全力支持可再生能源使用。”

东风旗下品牌塞力斯展示了SUV Seres 3和SF5两款车型。塞力斯宣布，计划今年底前在法国设立70家销售点，希望在2023年售出1500辆车。

中国电动车精彩亮相引起法国媒体关注。《回声报》刊文说，大多数中国电动车企业已有多年量产经验，凭借巨大的国内市场建立起强大的供应链。在欧洲，中国车型以优异成绩通过了“碰撞测试”，由知名设计师设计、配备最新技术的中国电动车正以优势价格进入细分市场。

《世界报》指出，已经形成几十年的全球汽车品牌梯队制度正在动摇，中国车企获得公认的技术专长，在巴黎车展亮相可为其进入欧洲市场赢得知名度。为在欧洲汽车市场站稳脚跟，中国车企正强化自身，筑牢品牌形象，推出有全球影响力的产品。

巴黎国际车展每两年举办一届。今年展会为期一周，主办方预计参观人数达30万至40万人次。

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