新华社北京10月18日电（记者孙楠）今年是中国派出首支成建制“蓝盔部队”参加联合国维和行动30周年。外交部发言人汪文斌18日说，维护联合国宪章的宗旨和原则、促进世界和平、推动构建人类命运共同体，是中国参加联合国维和行动的初心和使命。中国将继续践行真正的多边主义，为破解全球和平赤字，应对全球性挑战贡献智慧和力量。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，近日，中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营700名官兵和第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队86名官兵荣获联合国“和平荣誉勋章”。发言人能否进一步介绍有关情况？

汪文斌说，中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营和第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队分别于去年12月和11月部署到任务区，他们完成了超过400次各项任务，得到当地人民的高度赞扬，以实际行动践行了中国维护世界和平的使命担当。这一枚枚联合国“和平荣誉勋章”，是国际社会对光荣勇敢、高效履职的中国维和官兵的充分肯定。

汪文斌说，今年是中国派出首支成建制“蓝盔部队”参加联合国维和行动30周年。30年来，中国共派出维和人员5万余人次，赴20多个国家和地区参加近30项联合国维和行动。中国是派遣维和人员最多的安理会常任理事国和联合国第二大维和摊款国，也是联合国维和行动的关键力量。

汪文斌表示，在世界和平安宁最需要维护的地方，出现了越来越多中国维和官兵的身影。在饱受战火摧残的人们渴望安全和稳定时，中国维和官兵为他们送去了希望和温暖。正如联合国负责维和事务的副秘书长拉克鲁瓦所说的，“中国在联合国维和行动中发挥了重要作用，在维护世界和平上体现了大国担当”。

“维护联合国宪章的宗旨和原则、促进世界和平、推动构建人类命运共同体，是中国参加联合国维和行动的初心和使命。我们将继续践行真正的多边主义，以实际行动做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，为破解全球和平赤字，应对全球性挑战贡献中国智慧和力量。”汪文斌说。

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