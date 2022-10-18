图为参会嘉宾发言。人民网记者 刘玲玲摄

人民网巴黎10月18日电 （记者刘玲玲）当地时间10月15至19日，2022巴黎国际食品展在巴黎维勒班特国际展览中心举行。展会期间，在云南省外事办公室的指导下，多场“体验云南”活动相继举办。其中食品展“谈话”板块17日举办了云南专场活动“地理标志产品讨论会”探讨中欧农业合作，这是《中欧地理标志协定》首度被列入食品展“谈话”议程。

讨论会由云南省驻法国（巴黎）商务代表处、中国欧洲经济技术合作协会欧盟工作委员会以及法国巴黎国际食品展组委会联合主办，以“聚焦《中欧地理标志协定》：助力农食品部门”为主题，邀请行业官员及专家进行话题讨论，同时推介云南农产品、绿色食品品牌及地理标志产品，积极促进中法、中欧地理标志领域的交流与合作。

应邀与会的法国前政要、现法国国家红酒旅游高级委员会主席埃尔韦·诺韦利在讨论会上分享了法国与中国在地理标志领域合作与保护的卓越成就，并指出《中欧地理标志协定》对于推动欧中农业合作及双边关系非常重要，希望加大合作力度。欧洲议会议员、欧盟与中国“一带一路”旅游文化委员会主席乌伊海伊·伊什特万指出，《中欧地理标志协定》将对乡村振兴和农业可持续发展产生深远影响。

除讨论会外，本届食品展还迎来了云南省特色农产品、地理标志产品的“首次亮相”。普洱茶、小粒咖啡、云南红米等特色产品吸引不少参展人员和观众的兴趣。据介绍，云南是中国地理标志大省，目前拥有地理标志458件，覆盖茶、药材、果蔬、畜禽、粮油等一系列产品。

云南省驻法国（巴黎）商务代表处副主任李雪表示，云南地理标志产品已成带动云南区域经济发展及农民增收致富的支柱产业，同时法国是中国在地理标志领域合作范围最广、获得产品保护最多的国家之一，此次云南农产品亮相巴黎国际食品展，意在与专业人士交流探讨中欧及中法地理标志合作，推动高品质的地理标志产品走进千家万户。

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