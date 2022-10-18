【环球时报报道 记者 潘晓彤】受到全球经济走弱、投资业务遭重创影响，华尔街数家银行集团第三季度利润下滑。据路透社15日报道，摩根大通、摩根士丹利、花旗和富国银行近日公布的财报都显示了净利润下滑，原因是动荡的市场抑制了投资活动，银行不得不划拨更多应急资金以弥补借款人拖欠还款带来的损失。

摩根大通公布的第三季度利润下降17%，至97.4亿美元；富国银行公布第三季度的净利润下降31%，至35.3亿美元；花旗公布的数据为35亿美元，下降了25%。据摩根士丹利的财报显示，投行业务营收减少逾一半，至13亿美元，咨询、股票和固定收益业务均出现下滑，三季度利润下降了30%。

报道称，为降低飙升的通胀率，美联储已将基准利率从3月份的接近零上调到3%至3.25%，并暗示将进一步加息。为应对潜在的经济放缓带来的冲击，银行拨备了更多资金：摩根大通拨备了8.08亿美元准备金；花旗增加3.7亿美元准备金；富国银行增加3.85亿美元准备金。

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示；“尽管摩根大通抱着最好的希望，但我们始终保持警惕，并为坏结果做好了准备。”戴蒙警告称，在民众面临通货膨胀、利率上升、生活成本高企等不利因素时，他们支票账户上的钱“可能会在明年年中耗尽”。

与此同时，美联储频繁的加息让多数银行的利差收入增加。宏利投资管理公司全球宏观策略师埃里克·索特表示:“总体而言，银行正受益于较高的利率环境。”摩根大通公布的数据显示，公司净利息收入增长34%，至创纪录的176亿美元。摩根士丹利董事长兼首席执行官詹姆斯·戈尔曼表示，摩根士丹利的业绩“在不确定和困难的环境中保持了弹性和平衡”。

另据福克斯新闻报道，美国总统拜登近日在波特兰接受媒体采访时表示，美国经济“强劲无比”。当被问及在通货膨胀不断加剧的情况下是否对美元的强势有所担忧时，拜登回答说:“我不担心美元的强势，我关心的是世界其他地方，我们的经济非常强劲。”

此番言论在社交媒体上引发了各方的批评，一些经济观察人士表达了对经济增长前景的担忧。毕马威银行和资本市场负责人彼得·托雷特称，在经济逆风的背景下，银行暂时盈利会很快过去。“对通胀的担忧正在给未来前景投下长长的阴影，而通胀几乎没有放缓的迹象。”托雷特这样表示。

托雷特认为，虽然银行营收数据反映了利率上升和贷款需求持续的好处，但贷款损失准备的增加也反映了未来道路的不确定性。此外，企业对并购和首次公开发行募股的兴趣减弱，对在投行业务方面实力雄厚的银行打击尤为严重。全球并购交易在第三季度有所下滑，美国的并购交易额更是暴跌近63%，原因是债务成本上升迫使企业推迟了大规模收购。

(责编：贾文婷、崔越)