新华社柏林10月18日电（记者张毅荣）中国代表团近日参加2022年世界技能大赛特别赛德国赛区数控车、数控铣和增材制造项目比赛，共收获2金1银。

获奖的3名选手来自广东省机械技师学院。其中，吴鸿宇获得数控车项目金牌，周楚杰获得数控铣项目金牌，林伟桐获得增材制造项目银牌。

数控车、数控铣项目10日至15日在巴符州莱昂贝格举行，增材制造项目13日至16日在北威州索斯特举行。

周楚杰赛后接受记者采访时表示，自己为了此次比赛刻苦训练，精益求精，非常感谢技能学习过程中良师益友给予的鼓励和支持。能够夺冠为国争光，内心充满自豪。

数控车项目指导专家宋放之说，今年比赛竞争激烈，此次参赛既展示了中方选手技能水平和训练体系优势，也促进了与其他参赛队伍的相互学习借鉴。

世界技能大赛被誉为“世界技能奥林匹克”，其竞技水平代表当今职业技能发展的世界先进水平。2022年世界技能大赛特别赛于9月中旬至11月下旬在多个国家分散举办，比赛项目共62个。中国选手在德国赛区参与3个项目的角逐。

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