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中葡投资贸易合作研修班助力两国经贸合作

2022年10月18日15:48 | 来源：新华网
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　　新华社里斯本10月18日电（记者赵丹亮）为期10天的中葡投资贸易合作研修班17日在葡萄牙首都里斯本举行开班仪式。研修班旨在助力中国与葡萄牙经贸合作关系再上新台阶。

　　中国驻葡萄牙大使赵本堂在开班仪式上致辞时表示，近年来中葡经贸关系稳步发展，中国连续保持葡萄牙在亚洲最大贸易伙伴地位。中葡相互投资不仅获得了良好的经济效益和社会效益，而且超越了双边范畴，在联合开发欧洲、非洲、拉美等地区的第三方市场方面成果丰硕。相信这次研修班将加深葡萄牙企业、经贸管理机构等对中国国情、吸引外资与对外投资政策、进出口管理以及知识产权保护的了解和认识，增强其扩大与深化对华投资贸易合作的兴趣和信心。

　　葡萄牙经贸投资促进局局长路易斯·恩里克斯表示，希望中国继续加大对葡投资，尤其在生产性项目方面。葡方将利用自身竞争优势，不仅与中国公司一起深耕欧洲市场，还可以与中国公司携手进军非洲和美洲的葡语国家市场。他希望大力加强双边投资流动，特别是通过国际商品和服务贸易，为创造高质量就业、增加出口、稳固双边关系做贡献。

　　本次研修班由中国商务部主办，中国驻葡萄牙大使馆和葡萄牙经贸投资促进局等协办。开班仪式线上线下同步进行，葡萄牙工商界人士超过30人参加开班仪式。培训期间将有50多人参加线上研讨和学习。

(责编：贾文婷、崔越)

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