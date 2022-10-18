新华社联合国10月17日电 中国常驻联合国副代表耿爽17日在安理会海地问题公开会上发言，表示中方支持安理会对海地黑帮分子及其支持者实施制裁。

耿爽说，中方对海地人道形势不断恶化，近期又暴发霍乱疫情深感痛惜，对黑帮肆无忌惮残害平民，而海地政府却无能为力、无所作为深表关切。海地各党派应体现责任和担当，加强对话沟通，尽快就国家政治架构和过渡期安排达成共识，打破政治僵局、恢复宪政秩序。

他说，铲除海地黑帮祸患，是改善海地当前局势的切入点，也是从根本上解决海地问题的前提。中方支持安理会对海地黑帮分子及其支持者实施旅行禁令、资产冻结、武器禁运等定向制裁措施，希望这些措施有力、有效，为震慑黑帮势力、打击暴力犯罪、阻断黑帮资金和武器来源切实发挥作用。

耿爽说，联合国秘书长近期提出的支持海地改善安全状况的建议值得认真研究，中方愿就此同有关各方深入交换意见。在海地政府缺乏合法性、无法有效施政的情况下，向海地派出快速行动部队，是否能获得海地各界的理解、支持和配合，是否会面临当地民众的抵触甚至暴力对抗，这些因素需要统筹考虑、慎重对待。

他说，联合国在海地30年来的实践表明，外部植入的快速解决方案往往只能产生临时效果，无法长期有效。没有海地各界的强烈愿望与齐心协力，外界的呼吁与努力终究无济于事。国际社会要从长远出发，支持海地人民针对海地独特情况，找到根植于海地的全面解决方案。

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